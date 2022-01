Numele real al lui Blaze de la Survivor România 2022. Cum e trecut în buletin, de fapt

Care este numele real al lui Blaze? Acesta face furori în echipa Războinicilor în cadrul emisiunii ‘Survivor România 2022’. Fanii sportivului au aflat abia acum cum este el trecut în buletin. Cum se numește, de fapt, celebrul tiktoker?

Blaze este cunoscut de oameni din online, fiind unul din vloggerii și tiktokerii care au atras atenția tuturor. Cu toate astea, emisiunea ‘Mireasa’ i-a adus notorietatea dorită, iar acum și posibilitatea de a participa în echipa Războinicilor în marea provocarea din Dominicană. El se prezintă Gp Blaze, dar numele său din buletin este altul.

Concret, în buletinul lui scrie: Godspower Morris Okpata. Tânărul are 26 de ani ș a venit din Nigeria în anul 2015, moment în care a decis că viața lui se va schimba. El a devenit un vlogger și un influencer cunoscut, iar mai apoi s-a remarcat la o emisiune de dragoste unde a venit să-și caute marea iubire.

“Mâncam la 2-3 zile. A fost foarte greu. Când îi ceream tatălui meu bani, îmi spunea că nu are. Tatăl meu lucrează la Universitate, iar mama mea nu muncește. Am cinci surori și doi frați”, povestea cântărețul.

Blaze a venit în România cu o bursă de studii la Universitatea Maritimă din Constanța și mai apoi a decis să se mute în București, după ce și-a terminat cursurile. Tânărul s-a înscris la un master în Administrația Afacerilor, iar ulterior a ajuns în atenția tuturor datorită rețelelor de socializare.

De asemenea, concurentul de la ”Survivor România 2022” a mărturisit că a mai avut în trecut o relație de doi ani cu o româncă. Acesta a recunoscut că a suferit extrem de mult în momentul în care fata a hotărât că ei doi nu mai funcționează și trebuie astfel să o ia pe drumuri separate.

“Am încercat să fac ceva diferit, după patru ani de inginerie, am vrut să fac ceva diferit. Am început să fac vlog. A fost greu, mai ales când aveam examen mâine, dar eu trebuia să postez ceva pe YouTube sau social media”, a mai povestit concurentul de la Survivor România 2022.

“A fost alegerea ei. Am suferit. Când am fost cu ea nu am făcut vlog. Ea a fost geloasă, am fost și eu. Când nu ești gelos nu iubești. Nu cred că există femeia perfectă”, declara Godspower Morris Okpata la Antena 1.