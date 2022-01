Ce a putut spune Andreea Tonciu despre Blaze la Survivor România 2022. Oare va fi sancționată aspru?

Spiritele s-au încins foarte mult în ediția a 3-a de la ‘Survivor România 2022’. Andreea Tonciu s-a implicat într-un scandal care a pornit chiar în teren. Bruneta și ceilalți coechipieri au sărit la gâtul lui Blaze. Ce i-a spus atunci fosta asistentă TV?

Scandal Survivor România 2022: ce a spus Andreea Tonciu despre Blaze?

Andreea Tonciu este una din cele mai controversate concurente de la ‘Survivor România 2022’. Fanii ei o știu extrem de transparentă și foarte directă. Fosta asistentă TV nu s-a ferit niciodată să își facă singură dreptate și acum a sărit imediat în ajutorul echipei care îi este acum familie în Republica Dominicană pe parcursul evoluției sale în show.

Vedeta a făcut un atac xenofob la adresa lui Blaze. Echipa Războinicilor a intervenit imediat și i-a luat apărarea acestuia, dar fanii de acasă nu au putut să treacă așa ușor cu vederea incidentul.

Totul s-a petrecut în ediția din 16 ianuarie, moment în care Războinicul l-a înjurat pe TJ Miles pe care îl învinsese în proba de atunci. Concret, cel din urmă a spus: ”Fu*k you, TJ Miles!”.

Auzind aceste cuvinte, Andreea a intervenit imediat alături de Roxana Ciuhulescu și Cătălin Zmărăndescu. Faimoasa i-a dat replica: ”F*ck you, because you are not romanian”, ‘Nu ești român’, a spus aceasta, extrem de furioasă.

După toate cele întâmplate, Blaze și-a cerut scuze și a menționat că a reacționat greșit. Cei din echipa albastră le-au spus advsesarilor că au exagerat în atenționarea sportivului și că nu trebuiau să procedeze astfel. Unii telespectatori speră ca fosta concurentă de la ‘Bravo, ai stil’ să fie sancționată, dar până acum nu s-a luat nicio măsură în acest sens.

Alt scandal

Bruneta s-a mai implicat într-un scandal dintre CRBL și Roxana Ciuhulescu. Cântărețul a spus că a votat-o pe Roxana la consiliu pentru că are foarte multe probleme de sănătate care o rețin să dea totul în teren, ea încercând să se menajeze încă de la sosirea pe insulă.