”Nu vă mai permit!”: Tavi Clonda sare în apărarea soției sale, Gabriela Cristea, după ce vedeta a fost criticată dur pe Internet

Tavi Clonda și Gabriela Cristea sunt căsătoriți de aproape un deceniu, însă se iubesc ca la început. De curând, artistul a avut o reacție dură la adresa internauților. Asta după ce partenera lui de viață, dar și restul familiei sale, au fost victimele unor atacuri verbale în mediul online. Mai multe detalii în acest sens puteți găsi în rândurile de mai jos.

Fără doar și poate, Tavi Clonda și Gabriela Cristea formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul autohton. Cei doi sunt aproape nelipsiți de pe rețelele sociale, așa că nu de puține ori au fost țintele unor comentarii răutăcioase. De curând, cuvintele urâte au ajuns nu doar la Tavi și Gabriela, ci au atins și copii celor doi.

Prin urmare, artistul a avut o reacție neașteptată la adresa agresorilor de pe Internet. În cadrului podcastului „Celebru și Părinte”, Tavi Clonda a explicat ce măsuri a luat cu privire la comentariile negative din mediul online.

„Chiar acum două săptămâni am avut un video, eu sunt un tip care dacă tu mă înjuri, eu nu te înjur înapoi, însă acum două săptămâni am făcut cam un milion de vizualizări pe Facebook, în care am spus: ‘Gata, până aici, nu mai permit să vă luați de copii, de Gabriela’. Am primit și comentarii negative, că nu-mi place să accept adevărul, îmi poți spune orice, să ne ajutăm unii pe ceilalți, fără fake-uri, nu fac reclamă degeaba. Asta înseamnă adevărata influencereală, nu când ai contract”, a spus Tavi.