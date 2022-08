Nu mai pune niciodată costum de baie în mașina de spălat. Care este metoda corectă de curățare pentru vestimentația de plajă

Fie că te afli la piscină, pe plajă, îmbrăcarea costumului de baie poate fi un punct culminant al verii. Dar nu te lăsa intimidat de aspectul spălatului costumului de baie. Nu există niciun motiv să te stresezi cu privire la modul în care-ți vei spăla costumul de baie după o zi la soare. Am încercat să aflăm și părerea unor specialiști. Nu de alta, dar am vrut să aflăm și părerea lor. Asta și pentru a obține câteva sfaturi despre cum să-ți păstrezi costumul de baie curat în timp ce te bucuri de vară. Printre sfaturile acesotra am aflat și de ce să nu pui niciodată costum de baie în mașina de spălat. Nu am plecat cu mâna goală. Experții ne-au dezvăluit și care este metoda corectă de curățare pentru vestimentația de plajă.

Poți pune un costum de baie în mașina de spălat?

Răspunsul scurt este: depinde. Majoritatea costumelor de baie vă vor spune pe etichetă că este preferabilă spălarea manuală. Potrivit specialiștilor, ciclul de spălare poate deteriora țesătura costumului de baie. În același timp se recomandă, de asemenea, spălarea manuală.

Spălarea manuală asigură faptul că aceste vestimentații, costumele de baie, rămân strălucitoare. În aceeași măsură, îi conferă costumului o mai mare longevitate și ajută la păstrarea formei. Specialiștii sugerează spălarea costumelor de baie de mână într-o baie de apă caldă.

Dar există, de asemenea, unele companii care folosesc în mod intenționat țesături prietenoase cu mașina. Specialiștii spun că produsele sunt făcute astfel încât să poată fi spălate la mașină. Așa că asigurați-vă că verificați eticheta de pe costumul de baie specific.

Ar trebui să folosesc bicarbonat de sodiu?

În cazul în care costumul de baie necesită spălare manuală, bicarbonatul de sodiu este un produs perfect de utilizat. Bicarbonatil de sodiu este recomandat să fie folosit, pentru a împrospăta, elimina mirosurile rufelor.

Nu trebuie decât să umpleți chiuveta cu apă rece, să adăugați bicarbonat de sodiu, să lăsați costumul să se înmoaie, să îl clătiți și să îl atârnați la uscat. Nu numai că bicarbonatul de sodiu este grozav pentru o curățenie generală, dar face treabă și cu petele enervante.

Specialiștii recomandă, de asemenea, tratarea prealabilă a petelor, cum ar fi cele de cafea sau de vin, amestecând 6 linguri de bicarbonat de sodiu cu 1/3 cană de apă caldă pentru a crea o pastă.

Testați-o pe costumul de baie într-o zonă discretă, pentru a vă asigura că nu există sângerări sau decolorări ale culorii, apoi aplicați pasta pe pată. Odată ce pasta se usucă, spălați-o și atârnați-o la uscat.

Care este metoda corectă de curățare pentru vestimentația de plajă?

Cel mai bun mod de a vă curăța costumul de baie este să folosiți detergenți ușori sau chiar niciun detergent. Unii secialiști spun că este recomandată spălarea în apă rece fără detergent, în timp ce alții recomandă folosirea detergenților ușori pentru costumele de baie care se pot folosi la mașină.

Recomandarea este de a folosi o cantitate mică de detergent într-o baie caldă, agitând apa pentru a încorpora săpunul și lăsând costumul de baie la înmuiat timp de 30 de minute înainte de a-l clăti.

Nu mai pune niciodată costum de baie în mașina de spălat

Este important să țineți cont de țesături atunci când cumpărați costume de baie, mai ales dacă sunteți o persoană care preferă să se spele la mașină. Căutați materiale cu durată de viață mai lungă, cum ar fi poliesterul și nylonul, atunci când este posibil.

Cum rămâne cu uscarea?

Singurul lucru subliniat de toți experți, este ca întotdeauna, să vă uscați costumul la uscat. Aceștia spun că uscătoarele scad semnificativ durata de viață a unui costum, în special a celor cu materiale precum Spandex sau Lycra.

Dacă doriți să aveți un costum de baie care să reziste peste ani, asigurați-vă că îl atârnați la uscat. Acum că știi cum să-ți păstrezi costumul curat, ești gata să mergi la plajă cu stil!