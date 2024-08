Nu are permis, dar a primit o mașină scumpă. Ana Maria Bărbosu a dezvăluit ce va face cu marele cadou de la Ion Țiriac

Ion Țiriac și-a ținut promisiunea și a premiat sportivii medaliați la Olimpiadă. În timp ce unii sportivi au plecat acasă cu câte două mașini, pentru că au cucerit două medalii olimpice, Ana Maria Bărbosu a câștigat o mașină pe care nu o poate conduce deocamdată, pentru că nu are permis.

Fundația Țiriac i-a premiat vineri pe sportivii care au adus medalii României, la Jocurile Olimpice. Ion Țiriac a oferit în total 22 de mașini în valoare de 50.000 de euro fiecare, iar printre premianți s-a numărat și Ana Maria Bărbosu, care și-a primit și medalia olimpică, în aceeași zi.

Gimnasta, care a trecut prin mari emoții după Jocurile Olimpice, nu are permis de conducere, însă premiul a motivat-o să învețe să conducă. Ana Bărbosu a declarat, după premiere, că nu va vinde mașina, ci se va apuca să facă școala de șoferi, pentru a se putea bucura de ea cum se cuvine.

”Acordarea medaliei a fost un moment special, este un vis împlinit şi sunt foarte recunoscătoare pentru antrenorii, colegele, familia şi federaţia şi toţi care au fost alături în această perioadă. Nu am carnet, dar imediat ce ajung acasă de la mare mă voi apuca de şcoala de şoferi. Deja am avut ocazia să mi se ofere aceste cursuri la o şcoală din Focşani şi, fiind foarte drăguţi, cu tot dragul am mers la ei. Abia aştept să încep orele de condus şi să şi iau carnetul”, a declarat Ana Bărbosu, potrivit Orange Sport.