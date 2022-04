Novak Djokovic, primit ca un erou la Belgrad. Liderul mondial a avut parte de o primire entuziastă din partea spectatorilor prezenți la primul său meci „pe teren propriu”, în cadrul turneului ce are loc în complexul sportiv ce-i poartă numele. Expulzat din Australia la începutul anului, campionul sârb a primit susținerea totală a compatrioților săi. Novak Djokovic a fost, însă, la un pas de a le oferi o surpriză total neplăcută.

Novak Djokovic nu a jucat decât la Dubai, în februarie, unde a fost eliminat în sferturile de finală. Următoarea partidă a disputat-o abia săptămâna trecută, la Monte Carlo. Dar liderul mondial a pierdut în fața ibericul Alejandro Davidovich Fokina (46 ATP), scor 6-3, 6-7, 6-1. La finalul partidei, Nole a declarat că „am rămas fără benzină”.

„Bineînţeles că sunt dezamăgit. Nu ne place să pierdem, suntem sportivi profesionişti. Şi nu mi-a plăcut cum m-am simţit din punct de vedere fizic în cel de-al treilea set. Am rămas fără „benzină”. Nu am putut să lupt cu adevărat cu el în schimburile lungi de mingi. Iar dacă nu-ţi simţi picioarele pe zgură, este o misiune imposibilă. Aşa că nu-mi place sentimentul pe care l-am avut în setul al treilea, dar voi analiza cu echipa mea de ce a fost aşa şi sper ca săptămâna viitoare să fie mai bine, la Belgrad”, a spus Novak Djokovic, la finalul partidei cu Davidovich Fokina.

Djokovic spera într-o evoluție mult mai bună în turneul „de casă”, de la Belgrad, pe care l-a câștigat de două ori.

Djokovic a mai precizat că participarea sa turneele ATP 1000 de la Madrid și Roma va depinde și de rezultatul pe care-l va obține la Belgrad și de prestația sa generală. Campionul sârb a jucat, miercuri, direct în turul 2 al turneului. El a avut parte de o primire entuziasmantă din partea spectatorilor sârbi care s-au ridicat în picioare și l-au aplaudat furtunos.

Djokerul le-a oferit o victorie, dar una extrem de muncită. El l-a învins pe compatriotul Laslo Djere (26 ani, 50 ATP), scor 2-6, 7-6, 7-6, după aproape 3 ore și jumătate de joc. Djokovic îl va întâlni în sferturile de finală pe Miomir Kecmanovic (22 ani, 38 ATP). Din 23 februarie nu mai câștigase liderul mondial o partidă, atunci când trecea de Khachanov, la Dubai, scor 6-3, 7-6.

