Novak Djokovic, jonglerii cu mingea la Monte Carlo. Liderul ATP se pregătește să revină în circuit, odată cu turneul ce are loc în această săptămână în Principatul Monaco. Campionul sârb nu a jucat decât într-o singură competiție în 2022, cea de la Dubai. Novak Djokovic s-a relaxat înainte de debutul în turneul ATP 1000, având ca parteneri de „joacă” două staruri de la PSG.

Novak Djokovic, jonglerii cu mingea la Monte Carlo. Campionul sârb e gata să ia startul în turneul din Monaco din postura de lider mondial. Deși statutul de nevaccinat i-a creat mari probleme, Nole a reușit să păstreze șefia clasamentului ATP, cu excepția a trei săptămâni în care fusese întrecut de rusul Daniil Medvedev.

Djokovic s-a relaxat înainte de competiția din Principat. Sîrbul a fost filmat în timp ce jongla cu mingea de fotbal alături de Neymar și Marco Verratti, două dintre starurile vicecampioanei PSG. Tenismenul nu e la fel de priceput cu balonul rotund, el greșind la un moment dat o preluare. Dar Djokovic este mult mai interesat de cum va evolua pe terenul de tenis în cadrul turneului pe care l-a câștigat de două ori.

Novak Djokovic s-a declarat încântat să joace în turneul din Monaco, mai ales că el este rezident al Principatului de peste zece ani. El a precizat că, deocamdată, își „testează motorul”, fiind conștient că nu va putea practica cel mai bun tenis al său.

„Încă mă simt motivat să fiu în circuit şi să concurez cu tineri, să încerc să-i provoc pe cei mai buni jucători din lume pentru cele mai mari titluri. Sunt foarte încântat să fiu aici şi Monaco este acasă pentru mine de peste zece ani. Am aşteptat cu nerăbdare momentul în care voi fi din nou pe teren, aşa că acesta este cel mai bun loc în care aş putea începe.

Zgura este suprafaţa pe care am crescut în Serbia şi am jucat mulţi ani doar pe acestă suprafaţă. Din punct de vedere istoric, nu este suprafaţa mea cea mai de succes, dar am avut destule victorii pe zgură. Cea de la Roland Garros, de anul trecut, este încă proaspătă în memoria mea, aşa că încerc să folosesc asta ca inspiraţie pentru a începe sezonul pe zgură în cel mai bun mod posibil.

Înţeleg că probabil nu voi fi cel mai bun la începutul acestei săptămâni. Încă îmi testez motorul, ca să spun aşa, şi îmi construiesc jocul, aşa că va dura, evident, ceva timp, câteva meciuri pentru a intra cu adevărat în formă şi a găsi jocul competitiv de care am cu adevărat nevoie”, a declarat Djokovici, în conferinţa de presă dinaintea turneului, potrivit ATP.