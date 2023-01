Novak Djokovic, interviu savuros după ce s-a calificat în finala Australian Open 2023. „Sunt la 110% energie. Stefanos, ne vedem poimâine!”

Novak Djokovic scrie istorie la Australian Open 2023. Jucătorul sârb s-a calificat în finala competiției unde îl va înfrunta pe Stefanos Tsitsipas, căruia i-a transmis un mesaj haios la finalul meciului din semifinale. „Nole” a fost 373 de săptămâni pe primul loc mondial și dacă va câștiga turneul se va întoarce în fotoliul de lider.

Novak Djokovic joacă magistral la Australian Open 2023, după ce în turul doi s-a gândit chiar la retragere din cauza problemelor medicale, și își continuă recitalul și marșul triumfal spre marele trofeu. Jucătorul sârb s-a impus în trei seturi, scor 7-5, 6-1, 6-2, în semifinala cu Tommy Paul și se va lupta pentru marele trofeu într-un meci în care îl va înfrunta pe Stefanos Tsitsipas. Duelul de pe arena Rod Laver din Melbourne a durat două ore și 22 de minute

„Înseamnă enorm pentru mine, mai ales în această parte a carierei mele. Am nevoie de toată energia. Sunt recunoscător că încă am energie pentru a juca la acest nivel. E minunat, sunt la 110% energie. Stefanos, ne vedem poimâine!”, a transmis Novak Djokovic la interviul de la finalul partidei.

Jucătorul sârb are numai victorii în cele 11 meciuri din acest sezon și va juca în finala competiției pentru a zecea oară. „Nole” a câștigat turneul de nouă ori și al zecelea succes îl va ajuta să-și recâștige fotoliul de lider în clasamentul ATP.

Novak Djokovic’s fans react to his semi-final victory outside of Rod Laver Arena 🙌🇷🇸

Wait for his oldest fan ❤️#AusOpen pic.twitter.com/aUoHWoG2Tr

— Eurosport (@eurosport) January 27, 2023