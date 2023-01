Novak Djokovic joacă fabulos și „într-un picior”. Jucătorul sârb, devastator la Australian Open 2023

Novak Djokovic își continuă marșul senzațional de la Australian Open 2023 și trage nădejde că va câștiga titlul cu numărul zece de la această competiție. Jucătorul sârb l-a „demolat” pe Alex De Minaur și s-a calificat în sferturi. Este a 25-a victorie consecutivă la acest turneu, în condițiile în care anul trecut nu a jucat pentru că nu a fost vaccinat anti-covid, dar nici nu a putut să dovedească faptul că a trecut prin boală.

Novak Djokovic spunea acum câteva zile că are dureri mari la piciorul stâng și că nu știe dacă va mai putea să joace la Australian Open 2023. Priceperea echipei medicale și ambiția fostului lider mondial au fost însă hotărâtoare și jucătorul sârb și-a continuat parcursul. Dar și recitalul! Meciul cu Alex De Minaur, găzduit de Rod Laver Arena, a fost ca o „plimbare în parc”.

Djokovic a intrat decis pe teren, a atacat din toate pozițiile și nu i-a dat nicio șansă adversarului, care nu a reușit să câștige mai mult de două game-uri pe set. Duelul s-a terminat după trei seturi: 6-2, 6-1, 6-2.

Djokovic 𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 😤💪

A stunning display from @DjokerNole secures his 25th straight win at the Australian Open

