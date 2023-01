„Băiatul ăla e beat de nu mai știe de el”. Novak Djokovic a turbat de furie în turul doi la Australian Open 2023

Novak Djokovic s-a calificat în turul trei de la Australian Open 2023, după un meci cu peripeții. Adversarul a fost la un pas să se retragă, dar a rămas pe teren și i-a dat mult de furcă. Jucătorul sârb s-a certat cu arbitrul de scaun din cauza unui spectator recalcitrant. A fost convins că omul din tribună este „bine afumat”.

Novak Djokovic își dorește foarte tare să câștige Australian Open 2023 și să triumfe pentru a zecea oară la turneul unde anul trecut a fost „interzis” pentru că nu era vaccinat anti-covid. Jucătorul sârb l-a înfruntat în turul doi pe Enzo Couacaud (locul 191 ATP).

Francezul a avut o problemă medicală la gleznă și după 23 de minute a cerut intervenția echipei medicale, iar la un moment dat s-a gândit chiar să se retragă. A rămas pe teren și i-a dat de muncă lui Novak Djokovic, care s-a impus după patru seturi: 1-6, 7-6 (5), 2-6, 0-6, la capătul a două ore și 55 de minute de joc.

Fostul lider mondial a avut un meci destul de tensionat. Un spectator „s-a ocupat de el” și a încercat să-l provoace. În setul al patrulea, când conducea cu 2-0, jucătorul de pe locul 5 ATP s-a dus la arbitru și a cerut ca bărbatul să fie scos din tribună, dar i-a și reproșat că nu a făcut nimic pentru a rezolva situația.

Novak Djokovic LOSES it with loudmouth tennis fan at the Australian Open https://t.co/W0oxupyCrU

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 19, 2023