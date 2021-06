Noul viral de pe TikTok. De ce bea lumea fiertură de salată, înainte de culcare

Cea mai recentă tendință virală pe Tik Tok este aceea de a bea înainte de culcare fiertură de salată, fapt pe care specialiștii îl contrazic de fapt.

Noul viral de pe TikTok

Astfel, într-un videoclip care în prezent are 1,4 milioane de aprecieri, utilizatorul de Tik Tok, Shalpa Hoque, a turnat apă fierbinte pe câteva frunze de salată, după care a lăsat-o să se ”odihnească” timp de zece minute. Apoi a scos salata și a băut apa. După un timp nedezvăluit însă, Hoque afirmat că se simte somnoroasă.

Și uite așa experimentuș său a trezit interesul câtorva milioane de utilizatori ai acestei rețele sociale, iar în prezent hashtag-ul ”lettuce water” (apă de salată – n.red.) are peste 18 milioane de vizualizări.

Cu toate acestea, explicațiile specialiștilor contrazic, de fapt, constatările tinerilor. Așadar, Marie-Pierre St-Onge, un profesor asociat de medicină nutrițională și director al Centrului de Excelență pentru Somn de la Centrul Medical Irving al Universității Columbia, a spus pentru Insider.com că nu există dovezi științifice care să ateste că apa de salată ar putea avea vreun efect de somnifer. Chiar și așa, într-un studiu din anul 2017, cercetătorii au descoperit că extractul de salată poate să aibă un efect de acest fel asupra șoarecilor.

Despre Tik-Tok

TikTok este o aplicație și o rețea de socializare deținută de ByteDance. De menționat este că TikTok a fost lansată în China sub numele „A.me” în septembrie 2016 de către Zhang Yiming. Rețeaua este folosită pentru a crea videoclipuri scurte de mai multe genuri și a fost lansată în 2017 pentru țările din afara Chinei. Așadar, rețeaua este populară în Asia, Statele Unite al Americii, dar și în mai multe țări, cum ar fi, spre exemplu, și în România.

Despre beneficiile salatei

Beneficiile salatei verzi sunt multiple pentru organism. Astfel, salata este o sursă importantă de Zeaxantină. Ea are un conținut foarte scăzut de calorii, adică numai 15 kcal la 100 de grame de funze proaspete și este o sursă importantă de vitamina A, furnizand 247% din necesarul zilnic din această vitamina.

Salata are foarte multe vitamine. Astfel, doar 100 de grame de salată verde, crudă, oferă 247% din necesarul zilnic de vitamina A, și 4443 mcg de beta-caroten. Carotenii sunt transformați în vitamina A în organism, iar acești compuși au efecte antioxidante. Se știe, de altfel, că consumul de fructe și legume naturale bogate în flavonoizi ajută la protejarea organismului de cancer pulmonar, dar și al cavității bucale. În plus, frunzele mai conțin și importante cantități de vitamina C și folați.