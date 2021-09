Emma Răducanu, antrenată de Darren Cahill?! Ce a scris presa internațională și cum a reacționat Simona Halep

Emma Răducanu își pregătește revenirea pe teren după victoria incredibilă de la US Open. Ce a spus Simona Halep despre zvonurile care arată că sportiva ar fi intrat în vizorul lui Daren Cahill?

Emma Răducanu se pregătește să revină în forță pe teren. Sportiva în vârstă de doar 18 ani reprezintă surpriza anului în tenis după victoria incredibilă și istorică de la US Open. Amintim că jucătoarea de tenis a luat titlul după zece victorii, fără niciun set pierdut.

Emma și-a luat o pauză după turneul Flushing Meadows , iar la final de sezon o surpridem la Indian Wells (4-17 octombrie) şi la Kremlin Cup (18-24 octombrie). Răducanu nu va mai fi însoțită aici de Andrew Richardson, antrenorul pe care l-a avut alături la New York.

Sportiva a avut alături alt antrenor și în cazul competiției Wimbledon. Mai exact, pe Nigel Sears. Ulterior, aceasta l-a angajat pe Richardson în baza unui contract valabil preț de șapte săptămâni. După lovitura de la New York, presa internațională de specialitate a intuit că urmează încă o schimbare în staff-ul Emmei.

Schimbările permanente ale antrenorilor au marcat până acum cariera tinerei. Eurosport a scris că jucătoarea are două nume pe lista sa – Darren Cahill și Patrick Mouratoglou. Varianta colaborării sale cu Daren Cahill a fost comentată de Simona Halep care a pus recent capăt relației profesionale cu celebrul antrenor.

„Mi se pare o variantă bună pentru Darren. Emma e o fată extraordinară, are un potenţial mare pentru a câştiga şi alte turnee de Grand Slam. Cred că se va odihni puţin (n.r. Darren Cahill), apoi, cred că va fi cu altcineva. Oricum, nu cred că vom fi vreodată adversari, vom rămâne prieteni pentru totdeaună“, a explicat Halep pentru Telekom Sport.

Simona Halep a venit încă o dată cu mai multe explicații în dreptul sfârșitului parteneriatului cu Cahill sub comanda căreia a obținut rezultate fantastice precum atingerea locului 1 WTA sau câștigarea primului Grand Slam.

„Au fost şase ani frumoşi, plini, doar că relaţia profesională s-a întrerupt, a fost un an greu cu pandemia, el n-a ajuns acasă deloc în 9 luni. Acum, dacă am fi continuat, el trebuia sa stea cu mine pentru perioada de pregătire din următorul sezon.

Cred că s-a uzat puţin relaţia profesională şi am hotărât de comun acord să ne oprim. A ajuns la sfârşit relaţia, mi-a parut rău, am avut un gol în stomac, la fel şi el. Dar suntem prieteni foarte buni şi mă bucur că am avut ocazia să câştig un prieten“, a spus Halep.