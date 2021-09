Simona Halep a anunțat numele noului antrenor. Cine a mai intrat în echipa sportivei: ‘E completă’

Jucătoarea de tenis Simona Halep are un nou antrenor, după ce a decis să pună punct colaborării cu Darren Cahill. Anunțul a fost făcut chiar de sportivă, care dă de înțeles să vrea să se pregătească intens pentru o revenire spectaculoasă în TOP 10 WTA.

Campioana noastră a dezvăluit numele noului său antrenor. Este vorba despre un român cu care a mai colaborat la începutul carierei sale. Recent, sportiva a renunțat la antrenorul australian Darren Cahill.

Locul lui Darren Cahill în echipa Simonei Halep a fost luat de Adrian Marcu, în vârstă de 59 de ani.

Fostul jucător de tenis profesionist din România, care a mai pregătit-o pe Simona și în 2013, va face parte din staff-ul sportivei la ultimele turnee din acest an.

Simona Halep a mai colaborat cu Adrian Marcu la finalul anului 2013, când a cucerit trei trofee, New Haven, Moscova și Sofia. Atunci a încheiat sezonul pe locul 11 mondial. Adrian Marcu a fost antrenorul Simonei Halep până în noiembrie 2013.

Primul turneu al sportivei în care va juca sub atenta supraveghere a antrenorului Adrian Marcu este Indian Wells, programat în perioada 6 – 17 octombrie. Ulterior, Halep va juca la Kremlin Cup, la Moscova, și Transylvania Open, de la Cluj.

„Domnul Dobre este în echipă şi a venit şi domnul Marcu. Avem o echipă completă. Plec la aceste turnee cu domnul Marcu. Întotdeauna am avut afinitate cu dumnealui”, a spus Simona Halep, potrivit Antena Sport.

„În 2013, am avut rezultate foarte bune. Singur nu poţi la acest nivel, e presiune. Sunt emoţii înainte de meciuri. Trebuie să fie o persoană care are încredere în tine şi trebuie să am şi eu încredere în ea, să îmi ofere linişte. Eu tot timpul am nevoie de antrenor”, a adăugat sportiva noastră, care astăzi împlinește 30 de ani.