Simona Halep, testată anti-doping chiar de ziua ei. Ce s-a întâmplat cu sportiva în această dimineață, abia trezită din somn

Simona Halep a avut parte de o surpriză neplăcută, chiar de ziua ei. Sportiva a împlinit astăzi 30 de ani, dar prima surpriză pe care a primit-o nu a fost deloc plăcută. Tenismena a avut parte de un control antidoping.

”(Cum e viaţa la 30 de ani? Pe terenul de tenis, aşa am început şi cu doping de dimineaţă. Da, la ora 07:00, da, agenţia antidoping…”, a dezvăluit Simona.

Simona Halep spune că se simte foarte împlinită și că își va sărbători ziua de naștere alături de familie și prieteni.

„Este o zi frumoasă, specială, îmi place s-o petrec cu familia şi prietenii mei, sunt bine, bine că sunt acasă.

Sunt foarte mulţumită şi nici nu am putut să visez când eram copil la aşa ceva, pentru că mi se părea imposibil să ajung numărul 1, Grand Slam am mai sperat, aşa că m-a inspirat doamna Virginia (n.r. Virginia Ruzici) şi domnul Năstase, şi am văzut că se poate, dar numarul 1 nu îmi imaginam.

Sunt foarte împlinită, şi pe partea personală, şi profesională, mulţumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoasă şi pot să joc”, a mai spus ea.