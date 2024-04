Nouă ceartă la Survivor All Stars. Zanni este din nou în centrul atenţiei, pe cine a supărat de data asta: „Manipulezi!”

Pe măsură ce competiția avansează, tensiunile sunt tot mai mari între concurenții rămași la Survivor All Stars. Zanni este din nou în centrul atenției în ediția de azi, după ce și-a supărat uina dintre colege. Ce acuzații i se aduc și de ce i-a dezamăgit pe coechipierii săi.

Survivor All Stars continuă, iar competiția este tot mai strânsă de la o probă la alta. Concurenții sunt foarte aproape de marele premiu și luptă cu toate forțele pentru a-și asigura un rol în marea finală, unde unul singur va câștiga.

Până atunci, tensiunile din echipe sunt tot mai mari. Foamea, stresul, oboseala și presiunea încep să își spună din plin cuvântul și astfel se ajunge la certuri mari între concurenți. Aceștia și-au aruncat din nou cuvinte grele și au avut discuții contradictorii.

La începutul emisiunii de azi, 23 aprilie, Zanni a fost din nou personajul principal. Colegii săi au avut mai multe plângeri de făcut la adresa lui, după ce acesta ar fi renunțat la ideea de unitate și ar fi început să tragă mai mult pentru el.

Zanni nu a acceptat criticile din partea Anei Porgras și a cerut explicații de la aceasta, pe motiv că nu își susține părerea așa cum trebuie și nu îl face să înțeleagă ce o nemulțumește, de fapt, la el:

Faimosul a explicat, la testimoniale, că problema ar fi, de fapt, la colegele sale. Consideră că relațiile lor s-au rupt după ce s-ar fi simțit date deoparte și consideră că ele ar fi trebuit să-i spună la momentul potrivit ce le deranjează în privința sa.

Ștefania nu s-a putut abține nici ea de la comentarii și i-a reproșat lui Zanni că este mult prea apropiat de echipa adversă, ceea ce îi face pe ei să nu se mai înțeleagă. Faimoasa spune că el ar trebui să se gândească la faptul că, fără ei, nu are cum să ajungă la individuale.

„A uitat de vechea echipă și deja a intrat la individuale. Din punctul meu de vedere, fără noi patru, nu are cum să ajungă la individuale, deci în momentul de față are nevoie de noi”, a explicat Ștefania.

Zanni își susține punctul de vedere și spune că și-a făcut treaba așa cum a fost nevoie și a avut o atitudine potrivită față de toți concurenții, inclusiv față de echipa sa. Consideră, însă, că fetele sunt supărate pe el din cauza geloziei.

Faimosul crede că Ana Porgras și-ar fi dorit mai multă atenție din partea lui, având în vedere că el era foarte apropiat de Duli. Din acest motiv, el a încercat să o lase mai ușor cu preferata sa și să o susțină și pe Ana, însă asta nu ar fi fost de ajuns pentru faimoasa care este încă supărată.

„Vai! „Suntem geloase, păi a stat cu Duli, ce are Duli și nu am eu?” Asta ar fi vrut să zică, de-asta am luat-o în brațe și am stopat puțin interacțiunea cu Duli, ca să-i arăt că-mi pasă de sentimentele ei. Susținerea mi-am arătat-o, nu există așa ceva”, a declarat, convins, Zanni.