S-a rupt lanţul de iubire, la Survivor All Stars? Zanni şi Duli şi-au aruncat cuvinte grele, nu au mai ţinut cont de nimic: „Pentru mine am venit”

Ediția de joi, 18 aprilie 2024, a reality-show-ului Survivor All Stars îi aduce, din nou, în prim-plan pe Zanni și Alexandra Duli. De această dată însă, nu în cele mai bune relații. În scenă intră și Ana Porgras, care pare că s-a împăcat cu rivala ei. „Pentru mine am venit”.

TJ Miles a câștigat colanul de imunitate în ediția precedentă a reality-show-ului Survivor All Stars, astfel că este liderul uneia dintre echipele care trebuie să joace pentru a câștiga o masă copioasă. Fiindcă a reușit să atingă această performanță, îl alege pe Sorin drept lider al echipei numărul doi.

Fiecare băiat din cele două echipe alege, pe rând, câte o fată. Astfel, TJ Miles formează echipă cu Ștefania Ștefan, iar Sorin o alege pe Ana Porgras. La rândul lor, Ștefania îl alege pe Robert, iar Ana Porgras pe Zanni. Asta în ciuda faptului că acesta i-a lăsat de înțeles că nu vrea să facă parte din echipa ei.

În ciuda indicațiilor, Ana Porgras l-a ales pe Zanni, care pășește spre echipa din care va face parte spășit. Concurenta nu a putut să nu reacționeze față de atitudinea co-echipierului său.

În urma alegerilor făcute pentru cele două echipe, taberei Anei Porgras și a lui Zanni s-a alăturat și Alexandra Duli. Tânărul se arată nemulțumit din cauza faptului că face parte din echipa slabă.

Din acest punct, între Zanni și Alexandra Duli a avut loc un schimb de replici acide, concurenta reproșându-i colegului său, presupus potențial iubit, că e practic… fără creier.

În spatele camerelor de filmat, Ana Porgras și Alexandra Duli au comentat atitudinea lui Zanni față de echipa din care făcea parte, dar pe care o considera slabă.

Relația lui Zanni cu Alexandra Duli nu mai pare să fie atât de roz ca la început. De fapt, nici la debutul concursului din jungla dominicană nu a fost una frumoasă, fiindcă tânărul i-a transmis rivalei sale că își câștigă respectul cu… fundul.

Ulterior, cei doi s-ar fi simpatizat și ar fi dezvoltat unele sentimente unul față de celălalt. Doar că iubirea nu pare să treacă chiar peste orice fel de obstacol. Idila dintre Zanni și Alexandra Duli pare să se rupă treptat, ea explicând că nu a venit la Survivor pentru el, ci pentru ea.

Ana Porgras: A mai aruncat cu niște vorbe care pentru mine chiar au fost deranjante. Foarte deranjante. Că gen: Ce?! Păi și tu ai fost supărată când am ales-o pe Duli ca să stau la masă cu ea. Nu am înțeles de ce a aruncat chestia aia spre mine în momentul ăla. N-am înțeles. Okay, bun, poate am fost deranjată, dar n-am venit la tine să te iau la întrebări. Poate m-a deranjat, mi-a trecut, la revedere!

Alexandra Duli: Nu mi-am făcut niciodată filme aici cu el, așa că, și dacă există ceva între el și Ana Porgras mai mult decât există între mine și el, eu sunt împăcată și cu asta. Eu sunt aici să lupt pentru mine, să merg eu mai departe și să câștig eu cât mai mult. (…)

Uite, acum, că te-am cunoscut cât de cât, mi-am dat seama cum ești… Te înțeleg și pe tine. Regret când am spus că nu trebuiați să vorbiți despre cum e el.

Ana Porgras: Oricum eu n-am avut nicio treabă cu Duli în competiția asta. De fiecare dată când am avut ocazia, am stat de vorbă cu ea. Acum, că am făcut parte din aceeași echipă, am simțit așa că ne-a unit ceva și că mă înțelege. Și eu o înțeleg.