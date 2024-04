Jador a rupt tăcerea despre participarea la Survivor All Stars: ‘M-am dus de prost’. Cine îi va fi naș

Întors de la Survivor All Stars, Jador a făcut dezvăluiri inedite în cadrul unui interviu. Solistul a rupt tăcerea și a recunoscut de ce a participat a doua oară la show-ul din Republica Dominicană. În plus, el a dezvăluit că se pregătește de nuntă cu Oana Ciocan, femeia care a reușit să-l ‘cumințească’.

Jador a rupt tăcerea despre participarea la Survivor All Stars

Filmările de la Survivor All Stars s-au încheiat, iar concurenții rămași în competiție au revenit acasă. La tv vor rula în continuare ultimele ediții! Până se va afla marele câștigător, Jador, unul dintre foștii concurenți ai show-ului, a oferit un interviu excepțional. Fostul Faimos are de gând să se însoare cu logodnica lui, Oana Ciocan, și să devină tătic. De asemenea, el a explicat de ce a ales să participe iar la Survivor All Stars.

Vezi și: Verdict crunt pentru Jorge după Survivor All Stars! Doctorii i-au dat vestea cumplită: ‘Nu mai avem ce să facem’

„De prost. Sincer, îmi pare rău că m-am dus, cumva. Dar totuși nu îmi pare. Pentru că m-am dus acolo ca un pește judecat după capacitatea lui de a se urca în copac. Nu sunt bun la asta, trebuie să stau în apă, adică în muzica mea. Dacă o să mai vină vreun proiect TV, cine știe cum să-mi placă să mai pot accepta. În rest, nu sunt bun.”, a spus Jador, pentru Cancan.ro.

Se pregătește de însurătoare

Solistul a dezvăluit că naș la nunta cu Oana Ciocan va fi Cătălin Moroșanu.

„De trei ani de zile am decis asta, de prima oară de când am decis asta, la Survivor, când ne-am împrietenit noi. Moro a zis că nu îl deranjează dacă o să mai am vreun naș, dar eu nu cred că o să mai am un alt naș. Cred că el o să fie nașul meu.”, a mai completat manelistul.

Vezi și: Jador a cerut-o pe Oana Ciocan de soţie! „Băi, ce-i asta?!”. Ce s-a întâmplat în junglă după cererea în căsătorie, imagini de neratat

La începutul lunii martie, Jador a cerut-o în căsătorie pe Oana Ciocan chiar în fața camerelor de filmat, cu puțin timp înainte ca el să părăsească Republica Dominicană.

„Dacă nu voi fi cu tine, voi rămâne singur pentru totdeauna. Eu te iubesc pe tine şi vreau să fii femeia mea. Vrei să fii soţia mea?”, a spus Jador.

Tânăra a rămas șocată, declarându-i totodată că vrea să se căsătorească cu el: „Băi, ce-i asta? Normal că vreau! Ştiai deja răspunsul”, a spus iubita lui Jador, cântărețul concluzionând: „Am cunoscut-o aici, normal că am cerut-o aici. Gata, mă însor! Mă pun la casa mea, fac şi copil. Îţi dai seama ce spune mama ei? Doamne, îmi e ruşine!”.