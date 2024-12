Simona Halep va juca iar tenis. Când revine campioana pe teren și la ce turneu va participa

Simona Halep va juca iar tenis, iar fanii sunt în delir! Acum s-a aflat când revine campioana pe terenul de tenis și la ce turneu va participa, chiar anul acesta!

Simona Halep va juca iar tenis

Fanii Simonei Halep au primit o veste bună! Chiar dacă se așteptau să nu-și mai vadă favorita pe terenul de tenis, anul acesta, iată că un anunț i-a luat prin surprindere. Fostul număr 1 mondial revine pe teren chiar anul acesta.

Sportiva noastră va participa la World Tennis League, o competiție demonstrativă, turneu care se dispută între 19 și 22 decembrie în Abu Dhabi. Românca face parte din echipa numită „Kites”, alături de Jasmine Paolini, Nick Kyrgios și Casper Ruud. Citește și Simona Halep și-a schimbat din nou look-ul. Fanii au fost foarte încântați de schimbare: “Ești superbă, arăți deosebit”

Face parte din echipa Kites

Simona Halep a înlocuit-o în echipa „Kites” pe Barbora Krejcikova, iar oganizatorii au făcut acum anunțul oficial în privința participării sportivei din România la World Tennis League.

În competiție mai sunt înscrise trei echipe:

Eagles (Iga Swiatek, Paula Badosa, Stefanos Tsitsipas, Alexander Shevchenko)

Falcons (Elena Rybakina, Caroline Garcia, Andrey Rublev și Denis Shapovalov)

Hawks (Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Jordan Thompson și Sumit Nagal)

De la revenirea în tenis, Simona a disputat doar 5 meciuri oficiale. A câștigat unul singur, cu Arina Rodionova, la Hong Kong, în luna octombrie.

O poate întâlni pe Iga Swiatek

Simona Halep va avea ocazia încă din prima zi să joace împotriva grupării din care face parte Iga Swiatek, între cele două existând o relație rece după ce poloneza a fost prinsă dopată, dar cazul său a fost tratat diferit, față de cel al Simonei Halep. Românca a criticat în mai multe rânduri decizia ITIA, reproșând o dublă măsură în modul în care au fost tratate cazul ei și cel al Igăi, iar numărul 2 mondial a răspuns spunând că fiecare caz este diferit. Citește și Câți bani a încasat Simona Halep după victoria de la Hong Kong. Ce a apărut pe pagina de Instagram la două ore după ce a câștigat

”Stau și încerc să înțeleg, dar îmi este realmente imposibil să înțeleg așa ceva. Stau și mă întreb, de ce o așa mare diferență de tratament și judecată? Nu găsesc și nici nu cred că poate exista un răspuns logic. Nu poate fi decât rea-voință din partea ITIA, organizația care a făcut absolut totul să mă distrugă, în ciuda evidenței. S-a dorit foarte tare să mi se distrugă ultimii ani din carieră, s-a dorit ceva ce niciodată nu mi-aș fi putut imagina că se poate dori.

Am crezut în bine mereu, am crezut în corectitudine, am crezut în bunătate. A fost dureroasă, este dureroasă și poate că va fi mereu dureroasă nedreptatea care mi-a fost făcută. Cum e posibil ca în cazuri identice, întâmplate cam în același timp, ITIA să aibă abordări complet diferite în detrimentul meu?”, spunea Simona Halep.