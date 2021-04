Noroc pentru Monica Anghel, chiar de Paște. Cum va face o sumă frumoasă de bani (exclusiv)

Monica Anghel deține din 2015 pensiunea ”Sfânta Ana”, cu opt camere, în satul Brătia, județul Argeș. S-a mutat aici de mai bine de un an, de la izbucnirea pandemiei de COVID-19, iar acum muncește de zor, alături de tată și frate, pentru a o pune la punct rapid fiindcă vin clienții. Artista a dezvăluit într-un interviu recent detalii despre viața la conac, despre fiul ei, dar a povestit și cu ce bunătăți își va întâmpina turiștii de Paște.

Monica Anghel, la muncă de Paște. Va face o sumă de bani frumoasă

Monica Anghel își va petrece sărbătorile pascale la pensiunea ”Sfânta Ana”, unde locuiește de mai bine de un an, de când toate cântările ei au picat. Solista a povestit despre afacerea ei în turism, care a și ajutat-o în ultima perioadă să supraviețuiască.

„Este o pensiune pe care, inițial, au făcut-o părinții mei. De mai bine de un an, de când a venit pandemia de coronavirus, mă bucur și eu de acest loc. Nu am avut timp să mă plictisesc, dar nici să mă odihnesc. Și noi vom petrece Sărbătorile Pascale, vom pregăti bucate tradiționale. Vom avea drob, sarmale, cozonac, friptură de miel, chiar dacă eu nu voi mânca, pentru că nu am voie să consum grăsimi.

Cozonacul și pasca îmi produc arsuri la stomac. Mielul nu îmi place, deci e bine. O să fac și o ruladă de curcan, și o plăcintă cu carne, preferatele lui Aviv, fiul meu, și soțului meu. Iar eu voi avea voie să consum brânză proaspătă cu ceapă și ouă”, a povestit Monica Anghel pentru Impact.

Prețul unei camere este între 250 și 280 de lei pe noapte

Turiștii beneficiază de tot confortul în pensiunea sa. Conacul are opt camere duble, cu baie proprie, televizor, internet și altele. Prețul pentru o cameră este între 250 și 280 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus.

„Mi-a prins foarte bine această perioadă aici, pentru că am stat și stau la aer curat. E o zonă de suflet. Am investit mult aici din anul 2015. Câteodată e bine să ai bani puși deoparte. Eu nu am avut, pentru că am cheltuit aici tot ce am avut. Pe mine m-a prins starea de urgență de anul trecut fără bani. Mai avem lângă pensiune un teren de 4.500 de metri pătrați, care ajunge până la râu, dar acolo încă nu am amenajat nimic.

Nu e ca aici, unde eu cu tata am pus copaci și am adus pietre de la râu, aranjate în jurul lor. Le-am cărat cu roaba. Mă uitam că încă mai am de pus. Pensiunea am început-o cu fonduri europene, dar, evident că nu ne-au ajuns banii așa că, am reușit să vindem o proprietate, pe care ne-a lăsat-o bunica moștenire. Și așa am putut să terminăm. Pensiunea are și o sală de evenimente, cu o pianină veche.

Am mai făcut și o sală de sport, cu aparate pe care le aveam, iar unele le-am achiziționat ulterior. Nu am vrut o pensiune de lux, ci una mai clasică de munte, cu uși și cu mobilier din lemn. Multe camere sunt decorate mai colorat, iar altele, în alb și negru. Este un loc cald, plin de liniște”, a mai povestit vedeta.