Dan Negru, absolut revoltat. Ce a observat la prețurile de vacanță din România: „Mai scump decât o garsonieră

După ce a văzut ofertele de vacanțe, celebrul prezentator de la Antena 1, Dan Negru, a postat pe contul său de Instagram o postare care i-a amuzat pe internauți. Mai precis Dan Negru s-a arătat a fi revoltat de turismul din România.

O postare foarte amuzantă a lui Dan Negru pe Instagram a stârnit hohote de râs în rândul fanilor. Veteranul Revelioanelor a arătat internauților cât costă un sejur de revelion în Poiana Brașov și în Brașov. Prețurile acestora sunt cam piperate.

Turismul românesc îmi face concurență de Revelion 😂

Am găsit „chilipiruri” la Poiana Brașov din 30 dec până in 3 Ianuarie:

1 apartament , 2 dormitoare pentru 2 adulți : 6162 euro cu reducere de la 7246 euro !

Și grăbiți-vă, se dă!

Booking zice că a mai rămas doar o cameră!

6126 de euro in 4 zile însemnă vreo 64 euro/oră. Am găsit și o garsonieră in centrul orașului Lupeni, ăla care avea minerit cândva.

3000 euro e garsoniera acolo.

Jumate din prețul sejurului din Poiană !

Dormi două nopți in Poiană sau îți cumperi o casă in Lupeni.

Ca despre asta e România: despre amărâții din Lupeni și despre barosanii din Poiana Brașov, a scris Dan Negru pe rețeaua de socializare.