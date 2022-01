Nopțile din 2022 în care trebuie să îți pui busuioc sub pernă. Care este motivul

Dacă nu te-ai pus la casa ta și încă îți aștepți ursitul, tradiția spune că trebuie să pui un fir de busuioc sub pernă în anumite ocazii din an. Există trei nopți importante în an în care fetele nemăritate ar trebui să țină cont de acest obicei, despre care multe persoane spun că dă rezultate. Când trebuie să ascunzi busuioc sub pernă în 2021 și care este motivul pentru care trebuie să faci asta dacă încă nu te-ai căsătorit, afli în rândurile de mai jos.

Când trebuie să pui busuioc sub pernă în 2022

Tradiția busuiocului sub pernă este unu bine împământenită la români, fiind aproape imposibil să nu fi auzit măcar despre el, mai ales dacă ești fata și nemăritată pe deasupra. În 2022, la fel ca și în ceilalți ani, există trei nopți în care fetele care nu au făcut pasul căsătoriei pot pune un fir de busuioc sub pernă pentru a-și afla ursitul.

Acest obicei este practicat de fetele nemăritate cu prilejul a trei mari sărbători, și anume Boboteaza (Botezul Domnului), Sânziene și Sfântul Andrei. Prima ocazie în care fetele își pot visa sortitul este Boboteaza sau Epifania, sărbătorită pe data de 6 ianuarie. Prin urmare, dacă vrei să afli cine este al tău Făt-Frumos, mâine ai această posibilitate.

În ajunul sărbătorii, mai exact în noaptea de 5 spre 6 ianuarie, toate mândrele care vor să știe cum va arăta viitorul soț trebuie să pună o ramură de busuioc sub pernă. În dimineața de Bobotează, tinerele necăsătorite află cine le sunt ursiții. Acest obicei se practică și de Sânziene dar și în ajunul sărbătorii de Sfântul Andrei.

Care este motivul pentru care se respectă acest obicei

Punerea busuiocului sub pernă reprezintă una dintre cele mai populare și răspândite tradiții de la noi din țară, fiind practicată de tinerele care vor să se mărite.

Obiceiul este respectat încă întrucât este un prilej de prevestire a destinului în dragoste. O altă sărbătoare importantă în ceea ce privește practicare acestui obicei este sărbătoarea de Sânziene, care vine, la rândul ei, la pachet cu emoții, ținându-le cu sufletul la gură pe toate fetele care nu și-au găsit soți.

Astfel, în ajunul zilei de 24 iunie, tinerele nemăritate au a doua ocazie din an în care își pot visa sortitul, după ce au pus busuioc sub pernă. Pe lângă acțiunea propriu-zisă de plasare a firului de busuioc sub pernă, există și alte aspecte pe care tinerele ar trebui să le ia în calcul, și anume: ramura de busuioc trebuie să fie sfințită și legată cu un fir de ață roșu. Dacă busuiocul nu e sfințit, ursitul nu apare în vis.

Din același fir roșu fetele obișnuiesc să-și facă și un inel, pe care-l poartă pe degetul inelar de la mâna stângă.

A treia și ultima ocazie din an în care fetele nemăritate își pot afla ursitul este în ajunul sărbătorii de Sfântul Andrei.