Nominalizări la Oscar 2023. Filmele surprinzătoare care au intrat în cursa celor mai bune lungmetraje

Anul 2022, în ciuda problemelor de ordin economic și cu efectele pandemie încă pregnante, a fost un an al marilor surprize cinematografice. De la eșecul anti-eroului „Black Adam” și până la spectaculosul „ Avatar: the Way of Water”, toate filmele anului trecut au reușit, într-un fel sau altul să atragă atenția. În cursul zilei de astăzi, Academia Americană de Film a anunțat lista completă cu nominalizările pentru cea de-a 95-cea ediție a Premiilor Oscar. Așa că, vă oferim nominalizări la Oscar 2023 și filmele surprinzătoare care au intrat în cursa celor mai bune lungmetraje.

Cinematografia mondială a reușit să-și revină în 2022

Dwayne „The Rock” Johnson este obișnuit să joace rolul de salvator. Și-a salvat familia de pe ecran dintr-un cutremur în San Andreas, și-a scos cei dragi din infernul unui turn în Skyscraper și a salvat înotători care se înecau în Baywatch.

Acum, însăși industria cinematografică speră ca el să vină în ajutor, în timp ce se străduiește să-și revină după pandemie. Cel mai recent film de acțiune al lui Johnson, „Black Adam”, era unul dintre cele câteva superproducții foarte așteptate, care spera ca directorii să ajute la inversarea mai multor luni de tranzacționare lentă, odată cu lansarea sa, dar a reușit doar sub 400 de milioane de dolari, devenind un adevărat eșec de proporții.

Din cauza lipsei așa-numitelor filme de tip „tent-pole” care să atragă publicul pe marele ecran, încasările din box-office sunt mai departe de nivelurile de dinaintea pandemiei decât se spera inițial.

„Cinematograful este o afacere de moment, iar în ultima vreme lucrurile au mers prost. Am avut o sumedenie de bogății la începutul verii cu Top Gun și altele … dar am fost blocați într-o mică secetă.”, declara Paul Dergarabedian, analist senior de media la Comscore.

Spre finalul anului trecut, acest lucru amenința să deraieze o redresare completă a sectorului. Gower Street Analytics, o companie de date cinematografice, și-a redus recent previziunile privind veniturile pentru 2022 în SUA și pe piețele internaționale, cu excepția Chinei, cu aproape 10%, până la 21,8 miliarde de dolari, doar două treimi din cifra de afaceri din 2019.

Între timp, Cineworld, care se află în plină procedură de faliment, a recunoscut că redresarea vânzărilor sale va mai dura cel puțin doi ani. Observatorii din industrie considerau că concurența din partea serviciilor de streaming și o schimbare permanentă a obiceiurilor de vizionare, cimentată de blocarea Covid, vor aduce și mai multă suferință pentru unii operatori.

Cu toate acestea, experții din industrie erau mai îngrijorați de lipsa filmelor cu buget mediu care să mențină un flux constant de spectatori care să vină în cinematografe. În ultimele luni ale anului trecut, operatorii au fost nevoiți să cumpere drepturile de difuzare a filmelor de pe serviciile de streaming pentru a acoperi deficitul.

Shawn Robbins, analist-șef la Box Office Pro, a prezis că va dura ceva timp până când totalul lansărilor anuale, care s-a ridicat la 792 de titluri în America de Nord în 2019, va ajunge la nivelul de dinainte de pandemie.

„Știm că urmează blockbusterele – vacile de casă ale industriei -, dar trebuie să existe mai multe lansări de nivel scăzut și mediu, cum ar fi dramele pentru adulți, comediile și filmele de groază. Chiar trebuie să începem să vedem mai multe dintre acestea înainte ca redresarea să fie aproape completă”, declara Shawn Robbins.

Dar cu toate predicțiile pesimiste, anul 2022 a adus o serie de filme de box-office, de la „Black Panther: Wakanda forever” și până la spectaculosul „Avatar: the Way of Water”, cu încasări de aproape un miliard de dolari. Multe dintre aceste filme au intrat în lista de nominalizări la Oscar 2023, a Academiei Americane de Film, iar în cele ce urmează vă prezentăm lista cu filmele surprinzătoare care au intrat în cursa celor mai bune lungmetraje.

Academia Americană de film și lista de nominalizări la Oscar 2023

În cursul acestei zile, AAF a anunțat lista de nominalizări la Oscar 2023, iar filme precum „Everything Everywhere All at Once”, care conduce cu 11 în topul nominalizărilor, urmat de „All Quiet on the Western Front”, „The Banshees of Inisherin”, „Elvis”, „The Fabelmans”, „Tár”, „Top Gun: Maverick” și „Black Panther: Wakanda Forever”, se regăsesc în categoriile principale de anul acesta, inclusiv la categoria de cel mai bun film al anului.

Riz Ahmed și Allison Williams au dezvăluit nominalizații la premiile Oscar 2023 la 23 de categorii, printre care cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu original și adaptat, premiile pentru actori și actrițe în rolurile principale și secundare, cel mai bun cântec și cea mai bună coloană sonoră și cea mai bună partitură, precum și categorii de artizanat, cum ar fi cinematografia, designul de producție, sunetul, editarea filmului și efectele vizuale.

Anunțul nominalizărilor Academiei de Arte și Științe Cinematografice a avut loc marți, în fața unui public format din membri ai presei și publiciști, pentru prima dată din 2016, la Samuel Goldwyn Theater din Beverly Hills.

Jimmy Kimmel va fi gazda premiilor Oscar 2023, fiind pentru a treia oară când va prezenta ceremonia de decernare a premiilor, iar Glenn Weiss și Ricky Kirshner, veterani ai trofeelor televizate, vor fi producătorii.

Toate filmele vor concura pentru cel mai bun film, în ceea ce se anunță a fi o listă cu nominalăzările la Oscar 2023 mult mai reușită din punct de vedere comercial decât în ultimii ani. Cursa pentru cel mai bun film conține cele două filme cu cele mai mari încasări ale anului, „Avatar: The Way of Water” și „Top Gun: Maverick”, alături de „Elvis”, un film biografic muzical care a avut succes la public vara trecută.

Printre ceilalți concurenți se numără filmul semi-autobiografic „The Fabelmans” al lui Steven Spielberg; „Tár”, o dramă despre un dirijor abuziv; „Women Talking”, o privire asupra rezidenților unei comunități religioase represive; și „Triangle of Sadness”, o trimitere la 1% care se desfășoară parțial pe un mega-yacht. În cele ce urmează vă prezentăm, pe rând, filmele din această listă cu nominalizări la Oscar 2023.

„Everything Everywhere All at Once”, de Dan Kwan și Daniel Scheinert

Producția surprinzătoare conduce în topul nominalizărilor la cea de-a 95-a ediție a Premiilor Oscar, obținând 11 nominalizări, inclusiv pentru cel mai bun film. „Everything Everywhere All at Once”, este o aventură științifico-fantastică întortocheată, ce spune povestea unei imigrante de origine chineză de vârstă mijlocie, interpretată Michelle Yeoh, care este antrenată într-o aventură nebunească în care doar ea poate salva existența explorând alte universuri și conectându-se cu viețile pe care ar fi putut să le ducă.

„The Fabelmans” , regizat de Steven Spielberg

Filmul, după un scenariu semnat de Spielberg și Tony Kushner, spune povestea unui tânăr, Sammy Fabelman, care, crescând în Arizona, în epoca de după cel de-al Doilea Război Mondial, aspiră să devină regizor de film când ajunge la adolescență, dar în curând descoperă un secret de familie cutremurător și explorează modul în care puterea filmelor îl poate ajuta să vadă adevărul.

„All Quiet on the Western Front”, în regia lui Edward Berger

Filmul, o adaptare după un roman emblematic, regizat de Edward Berger, a fost marele pariu al gigantului Netflix, și care spune povestea terifiantă a unui tânăr soldat german și suferința acestuia pe frontul de vest în timpul Primului Război Mondial.

„Avatar: The Way of Water”, succesul de box-office semnat de James Cameron

La 13 ani de imensul succes cu primul film, „Avatar”, și cu un record de încasări neegalat nici de Marvel, James Cameron revine cu spectaculosul „Avatar: The Way of Water”, despre care spunea recent că este încrezător că Disney va continua cu continuările, alte patru la număr.

Specialiștii spuneau că, dacă Avatar 2 nu ar fi fost o sursă de bani, se punea întrebarea dacă Cameron își va realiza pe deplin viziunea de a mai produce încă trei continuări, în ciuda faptului că au fost demarate producțiile.

„The Banshees of Inisherin”, un film atipic de Martin McDonagh

Filmul pare în în lista cu nominalăzările la Oscar 2023, și îi are ca protagoniști pe Colin Farrell în rolul lui Pádraic Súilleabháin, și Brendan Gleeson dând viață personajului Colm Doherty, și este un film despre atipicul unei prietenii. Filmul prezintă povestea a doi prieteni de-o viață care se află într-un impas atunci când unul dintre ei își încheie brusc relația, cu consecințe alarmante pentru amândoi.

„Elvis”, genialul Baz Luhrmann dă lovitura

Filmul, care reprezintă povestea carierei și a deznodământului tragic a celui ce a fost Regele Rock-n Roll-ului, Elvis Presley, a câștigat deja Globul de Aur pentru cel mai bun actor, în persoana lui Austin Butler. Nominalizarea la Premiile Oscar nu face altceva decât să cimenteze, dacă mai era nevoie, genialitatea unui regizor care nu a mai scos un film de mai bine de 10 ani.

„Tár”, imaginea uni dirijor de geniu și contoversat, sub bagheta lui Todd Field

Cu Cate Blanchet în rolul principal, Todd Field spune povestea reală a Lydiei Tár, considerată una dintre cele mai mari compozitoare-dirijor în viață și prima femeie care a condus o mare orchestră germană, iar apariția filmului în lista cu nominalăzările la Oscar 2023 este meritată.

„Top Gun: Maverick”, revenirea de succes a lui Tom Cruise

Până la apariția producției semnate de James Cameron, noul film „Top Gun” avea toate șansele să fie producția cu cele mai multe încasări.Cu toate astea, a avut încasări majore în box-office-ul mondial, ceea ce a reiterat statutul de adevărat star al lui Tom Cruise, care va reveni în 2023 cu două filme noi din seria „Mission:Imposible”.

„Triangle of Sadness”, în regia nordicului Ruben Östlund

Celebrul actor american Woody Harrelson a acceptat să joace în această comedie, sub bagheta lui Ruben Östlund, care ne prezintă un cuplu celebru de modele de modă se alătură unei croaziere pline de evenimente pentru super-bogați.

„Women Talking”, revelația din lista de nominalizări pentru Oscar 2023, semnată de Sarah Polley

După un scenariu scris de aceași Sarah Polley, și cu câștigătoarea unui Oscar pentru cea mai bună actriță, Frances McDormand, filmul de față spune povestea reală a unor femei dintr-o comunitate religioasă izolată care se luptă să împace o realitate brutală cu credința lor, acțiunea petrecându-se în anul 2010.

Lista completă de nominalizări la Oscar 2023

Nominalizări la Oscar 2023 pentru cel mai bun film

„All Quiet on the Western Front” Malte Grunert, producător

„Avatar: Drumul apei” James Cameron și Jon Landau, producători

„The Banshees of Inisherin” Graham Broadbent, Pete Czernin și Martin McDonagh, producători

„Elvis” Baz Luhrmann, Catherine Martin, Gail Berman, Patrick McCormick și Schuyler Weiss, producători

„Everything Everywhere All at Once” Daniel Kwan, Daniel Scheinert și Jonathan Wang, producători

„The Fabelmans” Kristie Macosko Krieger, Steven Spielberg și Tony Kushner, producători

„Tár” Todd Field, Alexandra Milchan și Scott Lambert, producători

„Top Gun: Maverick” Tom Cruise, Christopher McQuarrie, David Ellison și Jerry Bruckheimer, producători

„Triangle of Sadness” Erik Hemmendorff și Philippe Bober, producători

„Women Talking” Dede Gardner, Jeremy Kleiner și Frances McDormand, producători

Nominalizări la Oscar 2023 pentru cea mai bună regie

„The Banshees of Inisherin” Martin McDonagh

„Everything Everywhere All at Once” Daniel Kwan și Daniel Scheinert

„The Fabelmans” Steven Spielberg

„Tár” Todd Field

„Triunghiul tristeții” Ruben Östlund

Nominalizări la Oscar 2023 pentru cel mai bun actor în rol principal

Austin Butler în „Elvis”

Colin Farrell în „The Banshees of Inisherin”

Brendan Fraser în „The Whale”

Paul Mescal în „Aftersun”

Bill Nighy în „Living”

Nominalizări la Oscar 2023 pentru cea mai bună actriță în rol principal

Cate Blanchett în „Tár”

Ana de Armas în „Blonde”

Andrea Riseborough în „To Leslie”

Michelle Williams în „The Fabelmans”

Michelle Yeoh în „Everything Everywhere All at Once”

Nominalizări la Oscar 2023 pentru cel mai bun actor într-un rol secundar

Brendan Gleeson în „The Banshees of Inisherin”

Brian Tyree Henry în „Causeway”

Judd Hirsch în „The Fabelmans”

Barry Keoghan în „The Banshees of Inisherin”

Ke Huy Quan în „Everything Everywhere All at Once”.

Nominalizări la Oscar 2023 pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar

Angela Bassett în „Black Panther: Wakanda forever”

Hong Chau în „The Whale”

Kerry Condon în „The Banshees of Inisherin”

Jamie Lee Curtis în „Everything Everywhere All at Once”

Stephanie Hsu în „Everything Everywhere All at Once”.

Nominalizări la Oscar 2023 pentru cel mai bun design de costume

„Babylon” Mary Zophres

„Black Panther: Wakanda forever” Ruth Carter

„Elvis” Catherine Martin

„Everything Everywhere All at Once” Shirley Kurata

„Misses Harris goes to Paris” Jenny Beavan

Nominalizări la Oscar 2023 pentru cel mai bun sunet

„All Quiet on the Western Front” Viktor Prášil, Frank Kruse, Markus Stemler, Lars Ginzel și Stefan Korte

„Avatar: The Way of Water” Julian Howarth, Gwendolyn Yates Whittle, Dick Bernstein, Christopher Boyes, Gary Summers și Michael Hedges

„The Batman” Stuart Wilson, William Files, Douglas Murray și Andy Nelson

„Elvis” David Lee, Wayne Pashley, Andy Nelson și Michael Keller.

„Top Gun: Maverick” Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon și Mark Taylor.

Nominalizări la Oscar 2023 pentru cea mai bună coloană sonoră originală

„All Quiet on the Western Front” Volker Bertelmann

„Babylon” Justin Hurwitz

„The Banshees of Inisherin” Carter Burwell

„Everything Everywhere All at Once” Son Lux

„The Fabelmans” John Williams

Nominalizări la Oscar 2023 pentru cel mai bun scenariu adaptat

„All Quiet on the Western Front” Scenariu de Edward Berger, Lesley Paterson & Ian Stokell

„Onionglass: A Knives Out Mystery” Scenariul: Rian Johnson

„Living” Scris de Kazuo Ishiguro

„Top Gun: Maverick” Scenariu de Ehren Kruger și Eric Warren Singer și Christopher McQuarrie; poveste de Peter Craig și Justin Marks

„Women Talking” Scenariu de Sarah Polley

Nominalizări la Oscar 2023 pentru cel mai bun scenariu original

„The Banshees of Inisherin” Scris de Martin McDonagh

„Everything Everywhere All at Once” Scris de Daniel Kwan & Daniel Scheinert

„The Fabelmans” Scris de Steven Spielberg & Tony Kushner

„Tár” Scris de Todd Field

„Triangle of Sadness” Scris de Ruben Östlund

Nominalizări la Oscar 2023 pentru cel mai bun scurtmetraj de acțiune în direct

„An Irish Goodbye” Tom Berkeley și Ross White

„Ivalu” Anders Walter și Rebecca Pruzan

„Le Pupille” Alice Rohrwacher și Alfonso Cuarón

„Night Ride” Eirik Tveiten și Gaute Lid Larssen

„The Red Suitcase” Cyrus Neshvad

Nominalizări la Oscar 2023 pentru cel mai bun scurtmetraj de animație

„The Boy, the Mole, the Fox and the Horse” Charlie Mackesy și Matthew Freud

„The Flying Sailor” Amanda Forbis și Wendy Tilby

“Ice Merchants” João Gonzalez și Bruno Caetano

“My Year of Dicks”Sara Gunnarsdóttir și Pamela Ribon

“An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It” Lachlan Pendragon

Nominalizări la Oscar 2023 pentru cel mai bun film de animație

„Guillermo del Toro’s Pinocchio” Guillermo del Toro, Mark Gustafson, Gary Ungar și Alex Bulkley

„Marcel the Shell with Shoes On” Dean Fleischer Camp, Elisabeth Holm, Andrew Goldman, Caroline Kaplan și Paul Mezey

“Puss in Boots: The Last Wish” Joel Crawford și Mark Swift

“The Sea Beast” Chris Williams și Jed Schlanger

„Turning Red” Domee Shi și Lindsey Collins

Nominalizări la Oscar 2023 pentru cel mai bun cântec original

„Applause” din „Tell It like a Woman”; Muzica și versurile de Diane Warren

„Hold My Hand” din „Top Gun: Maverick”; muzica și versurile: Lady Gaga și BloodPop

„Lift Me Up” din „Black Panther: Wakanda Forever”; Muzica: Tems, Rihanna, Ryan Coogler și Ludwig Goransson; Versuri: Tems și Ryan Coogler.

„Naatu Naatu Naatu” din „RRR”; Muzica: M.M. Keeravaani; Versuri de Chandrabose

„This Is A Life” din „Everything Everywhere All at Once”; Muzica: Ryan Lott, David Byrne și Mitski; Versuri de Ryan Lott și David Byrne

Nominalizări la Oscar 2023 pentru cel mai bun lungmetraj internațional

„All Quiet on the Western Front” Germania

„Argentina, 1985” Argentina

„Close” Belgia

„EO” Polonia

„The Quiet Girl” Irlanda

Nominalizări la Oscar 2023 pentru cel mai bun machiaj și coafură

„All Quiet on the Western Front” Heike Merker și Linda Eisenhamerová

„The Batman” Naomi Donne, Mike Marino și Mike Fontaine

„Black Panther”: Wakanda Forever” Camille Friend și Joel Harlow

„Elvis” Mark Coulier, Jason Baird și Aldo Signoretti

„The Whale” Adrien Morot, Judy Chin și Anne Marie Bradley

Nominalizări la Oscar 2023 pentru cel mai bun design de producție

„All Quiet on the Western Front” Design de producție: Christian M. Goldbeck; decorare: Ernestine Hipper

„Avatar: The Way of Water”: Design de producție: Dylan Cole și Ben Procter; Decorațiuni: Vanessa Cole

„Babylon”: Design de producție: Florencia Martin; decorarea decorurilor: Vanessa Bălan: Anthony Carlino

„Elvis”: scenografie: Catherine Martin și Karen Murphy; decorarea decorului: Bev Dunn

„The Fabelmans”: scenografie: Rick Carter; decorare: Karen O’Hara

Nominalizări la Oscar 2023 pentru cea mai bună cinematografie

„All Quiet on the Western Front” James Friend

„Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths” Darius Khondji

„Elvis” Mandy Walker

„Empire of Light” Roger Deakins

„Tár” Florian Hoffmeister

Nominalizări la Oscar 2023 pentru cele mai bune efecte vizuale

„All Quiet on the Western Front” Frank Petzold, Viktor Müller, Markus Frank și Kamil Jafar

„Avatar: The Way of Water” Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon și Daniel Barrett

„The Batman” Dan Lemmon, Russell Earl, Anders Langlands și Dominic Tuohy

„Black Panther: Wakanda Forever” Geoffrey Baumann, Craig Hammack, R. Christopher White și Dan Sudick

„Top Gun: Maverick” Ryan Tudhope, Seth Hill, Bryan Litson și Scott R. Fisher

Nominalizări la Oscar 2023 pentru cel mai bun film documentar

„All That Breathes” Shaunak Sen, Aman Mann și Teddy Leifer

„All the Beauty and the Bloodshed” Laura Poitras, Howard Gertler, John Lyons, Nan Goldin și Yoni Golijov

„Fire of Love” Sara Dosa, Shane Boris și Ina Fichman

„A House Made of Splinters” Simon Lereng Wilmont și Monica Hellström

„Navalny” Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller și Shane Boris

Nominalizări la Oscar 2023 pentru cel mai bun documentar de scurt metraj

„The Elephant Whisperers” Kartiki Gonsalves și Guneet Monga

„Haulout” Evgenia Arbugaeva și Maxim Arbugaev

„How Do You Measure a Year?” Jay Rosenblatt

„The Martha Mitchell Effect” Anne Alvergue și Beth Levison

„Stranger at the Gate” Joshua Seftel și Conall Jones

Nominalizări la Oscar 2023 pentru cel mai bun montaj de film

„The Banshees of Inisherin” Mikkel E.G. Nielsen

„Elvis” Matt Villa și Jonathan Redmond

„Everything Everywhere All at Once” Paul Rogers

„Tár” Monika Willi

„Top Gun: Maverick” Eddie Hamilton

Cea de-a 95-a ediție a Premiilor Oscar va avea loc duminică, 12 martie, la Dolby Theatre at Ovation Hollywood, cu Jimmy Kimmel ca gazdă. Aceasta va fi a treia oară când Kimmel va fi gazda, după ce a fost gazda Oscarurilor atât în 2017, cât și în 2018. Glenn Weiss și Ricky Kirshner de la White Cherry Entertainment sunt producători executivi și showrunner, iar Weiss va regiza, de asemenea, spectacolul pentru al optulea an consecutiv. Premiile pot fi urmărite în direct pe ABC și televizate în peste 200 de teritorii din întreaga lume.