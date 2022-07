Doliu la Hollywood! Un actor din Titanic s-a stins din viață. Detalii de ultimă oră

Doliu la Hollywood! Actorul David Warner a murit la vârsta de 80 de ani din cauza unei boli devastatoare. Pentru cinefili, actorul a fost emblermatic în producții, precum „The Omen” și „Tron”. Familia sa a declarat că împărtășește vestea „cu o inimă copleșitor de grea”. De asemenea, Warner era cunoscut și pentru că l-a interpretat pe Spicer Lovejoy, partenerul lui Billy Zane, în filmul de succes al lui James Cameron, „Titanic”, din 1997.

David Warner, veteranul actor britanic și starul din „Titanic” avea 80 de ani

Celebrul actor David Warner a murit duminică la Denville Hall, un azil pentru membrii industriei de divertisment. Familia actorului a confirmat vestea într-o declarație pentru BBC.

„În ultimele 18 luni și-a abordat diagnosticul cu grația și demnitatea care îl caracterizează. Ne va lipsi enorm de mult nouă, familiei și prietenilor săi. Va fi ținut minte ca un bărbat, partener și tată bun la suflet, generos și plin de compasiune, a cărui moștenire de muncă extraordinară a atins viețile atâtor oameni de-a lungul anilor. Avem inima frântă.”, se arată în declarație.

Actorul și-a descris educația ca fiind „dezordonată”

David Warner, actor de origine britanică, s-a născut în Manchester, Anglia, în iulie 1941. A studiat la prestigioasa școală britanică de teatru Royal Academy of Dramatic Art și a fost aclamat pentru prima dată pentru rolul său titular alături de Vanessa Redgrave în filmul britanic din 1966, „A Suitable Case for Treatment”, pentru care a fost nominalizat pentru un premiu BAFTA.

David Warner a avut o carieră variată, care s-a întins de la cinema, teatru și televiziune. În 1981, a câștigat un premiu Emmy pentru interpretarea unui senator roman în miniseria „Masada”. Printre aparițiile de pe marele ecran ale lui Warner se numără popularul film de groază din anii 1970, „The Omen”. În acest blockbustger a jucat rolul unui reporter care are probleme cu diavolul.

Dar mulți fani aveau să-l vadă în superproducția lui James Cameron din 1997, „Titanic”, în care l-a interpretat pe Spicer Lovejoy. Printre alte filme se numără Tron (1982), Time Bandits (1981), The French Lieutenant’s Woman (1981) și The Man with Two Brains (1983.

A jucat și în seriale, precum Penny Dreadful, Ripper Street, Doctor Who și Twin Peaks. L-a interpretat pe Bob Cratchit în adaptarea TV a lui George C Scott, „A Christmas Carol”, din 1984. Cele mai recente apariții ale sale includ remake-ul din 2018 al Disney, „Mary Poppins Return”. Warner a jucat, de asemenea, în mai multe producții Star Trek.

În urma actorului rămâne partenera sa, Lisa Bowerman, fiul Luke, nora Sarah și prima sa soție, Harriet.