Nominalizare uluitoare la Survivor România 2021. Cine riscă să plece: „Așa e normal să fie!”

Scandal la Survivor România. Primul Consiliu de nominalizare al săptămânii a creat tensiuni între cele două echipe. Bruneta a fost votată de către cei patru colegi ai săi Războinici pentru a intra în cursa pentru nominalizare din competiția din Republica Dominicană. Cine riscă să plece: „Așa e normal să fie!”

Adelian Damian a intrat într-un conflict uriaș cu Zanni și Sebastian Chitoșcă, după ce fostul fotbalist de la FCSB i-a spus Adelinei că reprezintă un dezavantaj pentru tabăra albastră, dând de înțeles că trage echipa Războinicilor în jos.

Voturile date de Maria Chițu, Albert Oprea, Marius Crăciun și Andrei Dascălu coincid cu cele de săptămâna trecută, când Adelina a fost iarăși concurenta nominalizată de la Războinici. Din fericire pentru echipa albastră, Adelina s-a salvat atunci când Andreea Lodbă de la Faimoși a cumulat cele mai puține voturi din partea publicului și a fost eliminată din concurs.

Pot să confirme, nu am venit să-i întreb nici cu cine votează, nici dacă fac strategii, nici dacă ar vrea să facă o strategie să-i scoatem în față pe cei mai votați.

„Normal că mă așteptam, așa e normal să fie. Nu am cerut niciodată echipei mele să facă strategii să stau eu mai mult. De-asta mă și doare foarte tare că ei au impresia că vreau eu să ami stau un pic în competiție.

Moralul Războinicilor a scăzut după ce au pierdut primul joc de imunitate al săptămânii de la Survivor, fiind nevoiți, astfel, să se voteze între ei.

„Am fost mai slabi decât Faimoșii. Nu a fost ziua noastră. Mereu găsim asta, că nu a fost finalul nostru. Eu nu sunt bun la cercuri, astăzi am simțit că nu se leagă nimic. Nu nimeream deloc acele bețe. S-au luat doar trei puncte, factorii sunt mulți, putem găși scuze, dar trebuie să ne revenim, că putem câștiga.

La Consiliu, Adelina Damian și-a mărturisit supărarea și frustrarea din ultimele zile, fiind dezamăgită de faptul că nu și-a putut ajuta echipa pe traseu, cumulând foarte puține puncte.

„Sunt supărată pe mine pentru că în adâncul sufletului sunt un om competitiv. Nu am vrut să arăt asta și să fac o drama din neputința mea. Nu am mai adus puncte și am început să exprim asta.

Nu sunt sportiv, nu am apucat să capăt experiență. Uneori e greu să accept și vreau mai mult. Îmi pare rău pentru echipă, pentru că ne vom nominaliza și nu ne place. Sunt dezamăgită. Faimoșii nu sunt fairplay, noi când i-am batut cu 10-2 nu le-am spus nimic.”, a spus Adelina Damian la Survivor România.