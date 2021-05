Nominalizare șocantă la Survivor România 2021. A primit cele mai multe voturi vineri seară

Faimoșii au pierdut jocul de imunitate, așa că au fost nevoiți să facă propuneri privind concurentul care merită să fie eliminat. Acum, înainte să facă nominalizările, Faimoșii și-au reproșat unii altora nemulțumirile.

Acum, unul dintre concurenții din echipa roșie este în pericol de a pleca acasă. În interiorul echipei Faimoșilor sunt tensiuni mari, iar asta s-a văzut.

„Din punctul meu de vedere am început să ne duelăm pe față unii cu ceilalți, am înceăput să ne arătăm răutatea unul față de celălalt, am reușit să ne destabilizăm din orice punct de vedere, nu untem o echipă și nu am fost niciodată.

În foarte puține momente am fost pe bune o echipă. E normal pe de-o parte. Unii dintre noi am uitat de umanitate, am uitat de cine suntem cu adevărat, poate unii ar fi putut fi exemple pentru cei tineri de acasă, poate unii așa au și sufletul plin de ură.

Chiar dacă ei au un avantaj, ei nu sunt cei mai buni. Noi am deovedit de multe ori că suntem mai buni ca ei. Dacă înainte erau discuții, certuri, erau mărunte, acum s-au dat pe față. Nu mai ținem cont de absolut nimic. Dacă greșesc aș accepta să fiu corectat”, a spus Sebastian Chițoșcă.