Nominalizare neașteptată la Survivor România. A primit toate voturile

Războinicii au pierdut primul joc de imunitate al săptămânii cu 10 la 9 la ștafetă. În timp ce Andrei Dascălu a devenit favoritul publicului în urma votului publicului, Adelina Damian a fost eliminată din echipă și a ajuns în România.

Albert Oprea a fost nominalizat de colegii lui din tabăra Războinicilor. Chiar dacă până nu de mult era favoritul publicului, acum se pare că el a fost nominalizat spre eliminare de către colegii lui.

„Da, domnul Dan. Mă așteptam. Eu am spus că îmi place dreptatea și că dreptatea este că eu meritam cu adevărat să fiu nominalizat. Nu am putut să îi ajut pe colegii mei în ultimele jocuri.

În primul joc de imunitate al săptămânii, Albert Oprea nu a participa, din cauza accidentării. Medicii l-au sfătuit să stea pe bară, iar în Consiliu el a declarat că i-a părut foarte rău că nu a putut să joace pentru echipă. Cu toate acestea, el i-a felicitat pe colegii lui și i-a încurajat de pe bară.

Cele două echipe au fost nevoite să parcurgă un traseu plin de noroi, iar nivelul de dificultate a fost unul ridicat, semn că show-ul Survivor a devenit o luptă din ce în ce mai crâncenă.

Când am văzut că e 9-9 am avut mari speranțe că vom câștiga. Nu a fost să fie, dar sunt mândru de colegii mei. Sunt adevărați eroi și îi felicit. Mi-ar fi plăcut să intru pe teren, dar nu s-a putut. Faimoșii au dat mai mult la ștafetă și îi felicit. Mi-ar fi plăcut să câștigăm acest joc pentru că aveam nevoie de acel prim pas în jocurile de imunitate.

Maria a recunoscut că i s-a părut extraordinar de greu traseul cu nămol. Încă de când a văzut proba, ei i s-a făcut frică, însă a reușit să aducă echipei 3 puncte. Războinica le-a felicitat pe Faimoase, pentru că s-au mișcat mai bine pe teren.

„Traseul acesta cu nămolul nu e pentru mine. Fetele se mișcă mult mai bine pe traseu, sunt mai rapide. Eu mă împotmolesc. Mi-a fost teamă azi.

Faimoasele au fost mai bune. Am avut 7 intrări, ceea ce a fost foarte mult, dintre care am adus 3 puncte, unul dintre ele a fost la ștafetă. La ultimul punct a fost presiunea foarte mare pentru mine, pentru că am ajuns într-un moment în care mi-e greu să mă gândesc că unul dintre noi ar putea pleca acasă (…) Îmi doresc mult să ajung la individuale.

Ce m-a durut cel mai mult nu a fost că am pierdut punctul, ci cum am pierdut punctul, la câteva secunde. Îmi pare rău că nu am putut mai mult de atât”, a spus Maria.