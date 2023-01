Noile taxe pentru înmatricularea mașinilor în 2023. Sumele pe care trebuie să le scoată românii din buzunar

De la an la an numărul de automobile noi și second-hand a crescut în România. Potențialul de piață a crescut și el concomitent cu numărul de noi șoferi. Datele cele mai recente spun că înmatriculările de autoturisme noi din România au crescut cu 6,7% în 2022, în acest procent regăsindu-se și mașinile electrice. Analiștii spun că numărul va crește și în acest an, la fel și taxele. Vorbim azi de noile taxe pentru înmatricularea mașinilor în 2023 și de sumele pe care trebuie să le scoată românii din buzunar.

Au fost reglementate noile taxe pentru înmatricularea mașinilor în 2023

Anul 2022, deși un an al crizei economice, datele arată că înmatriculările de autoturisme în România au crescut la 126.978 de unități în al treilea trimestru din 2022, de la 120.537 de unități, cât erau înregistrate în al doilea trimestru din 2022.

În octombrie anul trecut a crescut și procentul comenzilor noi, de la 207 la 213 unități, ceea ce arată faptul că românii au avut totuși bani pentru a-și achiziționa un automobil nou. Cele mai mari vânzări în 2022, așa cum era de așteptat, le-au înregistrat modelele Dacia, fiind înregistrate 39.910 unități, pe locul doi fiind urmată de Toyota cu 10.200 unități vândute.

De cealaltă parte, conform publicației Automotive Today, anul trecut, înmatriculările de autoturisme second-hand înregistrate pentru prima dată în România au atins valoarea de 316.332 unități, în scădere cu 20% față de anul 2021, respectiv 395.759 unități.

Dar, dacă anul trecut taxele de înmatriculare nu au avut de suferit, la momentul acesta vorbim de noile taxe pentru înmatricularea mașinilor în 2023.

Care sunt sumele pe care trebuie să le scoată românii din buzunar

Legislația a fost modificată, pe repede înainte, la finalul anului trecut, așa se face că acum șoferii sunt nevoiți să scoată ceva mai mulți bani pentru noile taxe pentru înmatricularea mașinilor în 2023.

Conform actului normativ, vii toii șoferi vor fi nevoiți, înainte de a depune dosarul de înmatriculare, să plătească cel puțin patru taxe, la valori majorate, după cum urmează:

certificatul de înmatriculare – 49 de lei.

plăcuţe de înmatriculare – 40 de lei;

număr preferenţial – 90 de lei;

asigurare RCA – cel puţin 300 de lei (suma diferă în funcţie de perioadă, şofer, capacitate cilindrică, etc.).

Total de plată: 479 de lei

După ce se face dovada plății acestor noi taxe, posesorul unui autoturism va depune dosarul de înmatriculare, dacă respectivul autoturism este achiziționat de pe teritoriul României. Dacă vorbim de cele aduse de afară, și în acest caz actul normativ face referire la noile taxe pentru înmatricularea mașinilor în 2023, după cum urmează:

taxă pentru traducerea autorizată a documentelor necesare înmatriculării mașini – prețuri începând de la 15 lei/pagină;

asigurare RCA pe trei luni – 300 de lei;

certificatul de înmatriculare – 49 de lei;

verificarea tehnică a mașinii și certificarea autenticității vehiculului la Registrul Auto Român: 450 de lei;

taxa pentru eliberarea talonului: 37 de lei.

Total de plată: 851 de lei

Conform calculului, în cazul mașinilor cumpărate de afară, diferența față de noile taxe pentru un autoturism cumpărat de aici, este de 372 de lei.

Care sunt actele necesare pentru înmatricularea mașinilor în 2023

Ca și în 2022, legislația obligă viitorii posesori auto să depună anumite acte pentru înmatricularea unei mașini în 2023, după cum urmează, așa cum este prezentat și pe site-ul DGPCI: