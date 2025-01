Cum se apără DeSanto, după ce Jador l-a acuzat că i-a închis canalul de YouTube. „Am și dovezi”

Scandalul dintre Jador și DeSanto este departe de final. După ce manelistul l-a acuzat, plângând, pe DeSanto că i-ar fi închis canalul de YouTube și i-ar fi cerut bani, producătorul muzical îi dă replica. Ce spune DeSanto despre acuzațiile care i se aduc.

În urmă cu puțin timp, Jador a rămas fără canalul de YouTube și fără munca lui din ultimii ani, după cum spune chiar el. Manelistul a povestit situația într-un filmuleț pe TikTok, în care apare plângând. El îl acuză pe DeSanto că i-a dat strike și că i-ar fi închis canalul, dar și că i-ar fi cerut 100.000 de euro ca să îl lase în pace.

Producătorul muzical nu a rămas indiferent și a dat și el replica, tot pe TikTok. DeSanto recunoaște că i-a dat strike lui Jador pentru două melodii, însă spune că nu din cauza lui i-a fost închis canalul.

„Nu este adevărat (n.r. că el i-a închis contul de YouTube al lui Jador). Am și dovezi că nu i l-am închis eu. Într-adevăr, i-am dat strike la două melodii pe care le avea el pe canal și unul i s-a activat, al doilea nu. Cei din industrie și cei care au și ei canale știu că îți poți da canalul pe privat, adică să ți-l ascunzi tu cu mâna ta și să spui că ți l-a închis DeSanto”, a spus DeSanto, într-un live, pe TikTok.

Jador îl acuză pe DeSanto că l-ar șantaja și că ar fi apelat la diverse tehnici de intimidare. Producătorul muzical a înregistrat, în urmă cu câțiva ani, marca „Jador” la OSIM și de atunci au început problemele pentru interpretul de manele.

„Toată munca mea de șase ani de zile s-a dus. Pur și simplu, nu știu dacă voi posta asta sau nu, pur și simplu mă descarc. În data de 25 decembrie am primit strike de la DeSanto, mi-a închis contul. Toate piesele pe care le-am compus eu… Iubesc muzica atât de mult încât pur și simplu nu știu… Mi-a închis contul, mi-a cerut 100.000 de euro ca să mă lase în pace… Nu am banii ăștia, nu-s milionar. Mi-a șters toate melodiile de pe YouTube și nu știu cum să fac, cum să rezolv. Sunt doar un om normal care cântă”, a spus Jador, plângând, pe TikTok.

„Dragilor, mă simt nevoit să împărtășesc cu voi o luptă care îmi frânge sufletul. Am ajuns unde sunt doar prin muncă, talent și voia lui Dumnezeu. Nu am relații care să mă propulseze și nu am urcat pe scara succesului prin bani. Sunt doar un om simplu care iubește să cânte și să aducă bucurie.

Din păcate, toate melodiile mele vechi, canalul meu de YouTube – munca mea de ani de zile – au fost închise și șterse. DeSanto mă șantajează de ani de zile, cerându-mi sume imposibile pentru a mă lăsa în pace. Mi-au tăiat cauciucurile, mi-au rupt poarta studioului, iar acum simt că tot ce am construit se destramă.

Am nevoie de ajutorul vostru, al oamenilor care cred în mine și în adevăr. Îi rog pe toți cei care pot să mă sprijine, fie moral, fie legal, să îmi fie alături. Dacă dați un search pe YouTube, veți vedea că tot ceea ce am creat a dispărut. Îmi pare rău că sunt nevoit să trec prin asta, dar adevărul despre industria muzicală trebuie spus”, a scris Jador pe rețelele de socializare.