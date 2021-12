Taxele care ar putea fi majorate din 2022. Vești proaste pentru milioane de români

Veste tristă pentur români. Ministrul Mediului vorbește despre situația alarmantă în care se află țara noastră cu privire la programul Rabla. Potrivit statisticilor, conducătorii auto din România s-ar putea afla în situația în care ar fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar. Ce taxe se pot majora în anul 2022 și cine sunt proprietarii de automobile care ar putea suferi consecințele noilor reguli aplicate.

Tanczos Barna, ministrul Mediului, susține că, în România, sunt înmatriculate mai multe mașini automobile second-hand decât mașini noi, în ciuda programelor Rabla Clasic și Rabla Plus, organizare de către Ministerul Mediului și Administraţia Fondului pentru Mediu.

Oficialul a declarat, recent, la B1 TV, că bugetele s-au consumat, iar programul Rabla se suspendă până în februarie 2022. Conform statisticilor, bugetul la mașinile electrice s-ar fi triplat.

„În continuare sunt mai multe maşini second hand înmatriculate în România decât maşini noi, în ciuda efortului uriaş făcut anul acesta de minister şi de Administraţia Fondului pentru Mediu. Noi am pornit anul acesta cu 440 de milioane de lei buget pentru Rabla Clasic, faţă de 400, am avut o majorare de 10%.

De atunci suntem deja la peste 600 de milioane de lei, adică peste 50% în plus faţă de anul trecut la Rabla Clasic şi am triplat la maşinile electrice bugetul. Bugetele s-au consumat, suspendăm Rabla în decembrie şi reluăm programul în februarie 2022. Degeaba investim noi foarte mult şi venim din partea statului cu acest sprijin către cei care cumpără maşini noi, dacă pe partea cealaltă înmatriculările se fac la liber.”, a declarat ministrul Mediului Tanczos Barna la B1 TV.