Noi probleme pentru Larisa Iordache. Multipla medaliată olimpică și mondială trece, din nou, prin momente dificile. La Jocurile Olimpice 2020 de la Tokio, sportiva de 25 de ani s-a accidentat la glezna stângă în calificările probei de bârnă. Ea nu a mai putut lua startul în finala probei. Dar problema medicală nu s-a rezolvat nici acum, la aproape 5 luni de la Olimpiadă.

Noi probleme pentru Larisa Iordache. Multipla medaliată olimpică și mondială a intrat, de mai multă vreme, în „zodia” accidentărilor. Gimnasta de 25 de ani a obținut calificarea la JO 2020 de la Tokio la Campionatul European de la Basel, unde a concurat având o criză renală ce a dus-o direct în spital.

Larisa Iordache s-a refăcut, dar problemele de sănătate au persistat. Ea a fost nevoită să renunțe la participarea în proba de individual compus de la Olimpiadă, concurând doar în concursul la bârnă. Românca a reușit să se califice în finala probei, dar la finalul exercițiului din calificări a acuzat mari dureri la glezna stângă.

Larisa Iordache a fost diagnosticată cu o entorsă metatarsiană, dar a sperat în recuperare în cele 8 zile ce au separat-o de ziua finalei. Din păcate, chiar înainte de începerea concursului, Larisa a simțit, din nou, dureri insuportabile și a fost obligată să se retragă din concurs.

Larisa Iordache a explicat, ulterior, ce a simțit în acele momente.

Eram la câțiva metri de bârna pe care ar fi trebuit să concurez și am fost obligată să am doar calitate de spectator. Credeți-mă însă că am depășit orice limită de suportabilitate pentru durere, dor, încredere, rezistență la efort! Știam că, oricât m-ar fi împins mintea înainte, corpul spune „stop!”. Mai am nevoie de mâinile mele, de picioarele mele, de mintea mea, de corpul meu sănătos. Mai am nevoie de toate astea pentru a fi iubită și a iubi!”, a spus Larisa Iordache.