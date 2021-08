Larisa Iordache a spus adevăratul motiv al renunțării la JO 2020. Cu lacrimi în ochi, gimnasta a făcut anunțul trist

Larisa Iordache a spus adevăratul motiv al renunțării la JO 2020. Gimnasta de 25 de ani a fost nevoită să se retragă înaintea finalei la bârnă de la Tokio. Durerile date de accidentarea la gleznă din calificări au fost mai puternice decât dorința de a concura. Larisa Iordache consideră că e momentul să se concentreze, finalmente, pe prioritatea sa absolută.

Larisa Iordache s-a confruntat cu mari probleme de sănătate și la Campionatul European de la Basel, din aprilie, acolo unde a obținut și calificarea pentru Olimpiadă. Dar, din cauza situației medicale a fost nevoită să renunțe la individual compus, ajungând chiar și la spital. Ea a mărturisit că a evoluat în Elveția având o criză renală.

Ea a mai mărturisit că a crezut până în ultima clipă că va putea evolua în finala de la Tokio. Dar că s-a împăcat cu decizia luată, după ce și-a dat seama că mai are nevoie de un trup sănătos pentru a trăi normal, în continuare.

Dar sunt împăcată cu mine. Chiar am crezut că-mi voi face exercițiul pentru finală. Era finala mea! Poate acum veneam să discutăm purtând medalia la gât. Am simțit însă o ușurare când am ajuns în cameră și nu mai trebuia să suport acea durere severă. M-am liniștit.

Eram la câțiva metri de bârna pe care ar fi trebuit să concurez și am fost obligată să am doar calitate de spectator. Credeți-mă însă că am depășit orice limită de suportabilitate pentru durere, dor, încredere, rezistență la efort! Știam că, oricât m-ar fi împins mintea înainte, corpul spune „stop!”. Mai am nevoie de mâinile mele, de picioarele mele, de mintea mea, de corpul meu sănătos. Mai am nevoie de toate astea pentru a fi iubită și a iubi!”, a mai spus Larisa Iordache.