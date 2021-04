Cum a înșelat-o Ilie Năstase pe Brigitte Pastramă: ‘Umbla cu 3 femei’

Printre celebrele soții ale fostului tensiman Ilie Năstase se numără și Brigitte Pastramă. După cinci ani de mariaj cei doi aveau să divorțeze. Dezvăluirile făcute de amândoi, referitor la mariaj, aveau să țină titlurile din presa de cancan. Recent Brigitte Pastramă a decis să vorbească despre acea perioadă, spunând că a fost una foarte grea.

În 2018 Brigitte Pastramă și Ilie Năstase aveau să divorțeze, după cinci ani de stat împăreună. Atât Brigitte Pastramă, cât și Năstase, și-au aruncat cuvinte dure în acea perioadă. Ilie Năstase declara la un moment dat că acest mariaj i-ar fi făcut foarte mult rău.

De cealaltă parte, Brigitte Pastramă a decis recent să vorbească despre amantele lui Ilie Năstase, și nu una, ci trei, conform celor declarate de aceasta. În cadrul reality-show-ului pe care-l are la Antena Stars, alături de soțul ei, Brigitte Pastramă a povestit cum ar fi aflat de cele trei amante pe care Ilie le avea.

”Cât eram bolnavă primeam mesaje de la o femeie pe Facebook. Îmi spunea că să-l las pe Ilie în pace, să-și refacă viață, tot felul de mesaje răutăcioase. Și tot atunci niște paparazzi l-au prins cu o gagică, la ea acasă. Ea era la geam în sutien și cu prosopul pe cap și el pleca de la ea. Eu atunci am tăcut din gură și am înghițit orice. Mă gândeam că dacă trebuie să mă operez și costă chimioterapie vreo 200.000 de mii de euro.

Dar când am aflat că nu sunt bolnavă, în momentul în care am venit înapoi am contactat paparazzii ăia. M-am înțeles cu ei să mă ducă acolo unde stă femeia de la care a ieșit el și cu care l-au prins. Am avut tupeul ăsta pentru că eu l-am iubit foarte mult. Nu-l înșelasem timp de șapte ani și nu mai aveam ce să pierd. Și m-am dus peste ea, așa am devenit eu faimoasă. O altă femeie cu care se întâlnea era fosta iubită a lui Florin. I-a și recunoscut lui Florin și a mai fost una. În total au fost trei femei cu care m-a înșelat.”, a spus Brigitte Pastramă în emisiunea sa de la Antena Stars.