Noi probleme pentru Anamaria Prodan: ”Nu mai am ce să discut! De acum se ocupă avocații”

Anamaria Prodan, atac la adresa lui Dennis Man. Agentul FIFA nu-l iartă pe fotbalistul care a ales să fie impresariat de firma fraților Becali pentru transferul la Parma de la începutul anului 2021. Ce mesaj i-a transmis vedeta.

Anamaria Prodan tună și fulgeră la adresa fotbalistului Dennis Man, despre care celebra impresară spune că ar fi încălcat contractul cu ea, atunci când jucătorul a ales să fie impresariat de frații Becali pentru transferul la Parma.

Soția lui Laurențiu Reghecampf cere despăgubiri pe cale legală și este determinată să-și lase avocații să se ocupe de această problemă. Conform informațiilor jurnaliștilor de la Gazeta Sporturilor, clauza de reziliere a contractului de impresariere rupt ar fi fost de 350.000 de euro.

„Nu mai am ce să discut! De acum se ocupă avocații. Când m-ai trădat de multe ori, nu mai e cale de întoarcere. Mă poți păcăli o dată, de două ori, dar nu mai mult.

În luna februarie 2021, Anamaria Prodan declara la GSP Live că fotbalistul Dennis Man trebuie să plătească pentru faptul că ar fi încălcat clauzele contractului de impresariat.

La un salariu de aproximativ 5 milioane de euro, cât ar câștiga Dennis Man la Parma în 4 ani și jumătate, celebra impresară cere comisionul datorat agentului, cel de 10%. Giovanni Becali povestea acum mai bine de jumătate de an că fotbalistul are suficienți avocați care să-l ajute pe plan legal.

„Man are doi avocaţi care îl consiliază, îl ajută fără probleme. Are şi un avocat, Jean Louis Dupont, celebrul Dupont, care a făcut Legea Bosman, care este prietenul meu. Deci Man nu are probleme din punctul ăsta de vedere.

Mai mult decât atât, îl apără avocaţii clubului FCSB, e vorba de un alt avocat, pe care i l-am dat eu. Man este apărat, îşi vede de treabă.”, declara Giovanni Becali în aprilie 2021, la Realitatea Sportivă.