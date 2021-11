Ce îi spun copiii Anamariei Prodan după scandalul cu Reghecampf și amanta lui. Impresara a spus tot

Anamaria Prodan a trecut prin clipe dificile. Aceasta și partenerul ei, Laurențiu Reghecampf, s-au despărțit, însă problemele nu s-au oprit aici pentru impresară. Vedeta a dezvăluit ce îi spun copiii după ce scandalul care are legătură cu fostul soț și amanta lui a luat cu asalt internetul.

Anamaria Prodan încearcă să depășească orice obstacol din viața ei și nu își pierde optimismul, fiind mereu surprinsă cu zâmbetul pe buze. Vedeta a mărturisit că se bucură de fiecare clipă și se bazează pe credință, fiind sigură că există un scop în spatele fiecărei încercări.

De asemenea, în timp ce detaliile despre Laurențiu Reghecampf și noua lui iubită au șocat mulți fani, impresara consideră că poate să treacă peste orice episod neplăcut cu sprijinul copiilor săi. Aceștia îi spun că familia lor a devenit mai puternică în urma scandalului.

„E o perioadă înfloritoare, mă simt foarte bine, sunt foarte fericită, poate sunt cele mai frumoase momente din ultimii ani. Viața este frumoasă și este scurtă și merită să o trăiești așa cum vine ea.

Orice vine sau orice pleacă vine cu un scop sau pleacă cu un scop. Puterea vine din tine, din cum ești făcut și de la Dumnezeu. Atâta timp cât îl ai pe Dumnezeu lângă tine, nu ai cum să nu ai putere.

Dacă începi să te gâdești la lucrurile astea, te dărâmi singur și cazi. Dacă ai copiii lângă tine, cum am eu lângă mine, copii care îmi spun: ‘Mami, nu s-a întâmplat nimic, noi suntem mai puternici, noi am rămas împreună. Nu am plecat noi, a plecat altcineva’.

Eu și copiii ne ridicăm împreună, de fiecare dată suntem mână în mână.”, a spus Anamaria Prodan la Teo Show.