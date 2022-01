Noi probleme de sănătate pentru Gina Pistol. Cu ce se confruntă acum iubita lui Smiley

Gina Pistol își îngrijorează din nou fanii. Cunoscuta prezentatoare de televiziune se confruntă cu noi probleme de sănătate. Ce a pățit acum blondina? Aceasta a postat un mesaj pentru fani pe rețelele de socializare.

Iubit lui Smiley se confruntă cu noi probleme de sănătate, iar chiar de curând a postat un mesaj pentru internauți pentru a le oferi câteva detalii. Blondina le-a povestit totul fanilor de pe rețelele de socializare și chiar le-a cerut sfatul.

Mai exact, vedeta le-a spus fanilor săi în nenumărate rânduri că are o durere de cap care o copleșește și care o lasă fără energie. Ea le-a cerut ajutorul celor care o iubesc și așteaptă mesaje pentru un remediu împotriva acestei afecțiuni.

„Mă mai lupt și cu o durere de cap de ceva vreme, nu dorm într-o poziție bună , am și probleme cu cervicală, dacă știți, dacă ați folosit vreo pernă care ajută la asta, recomandați-mi, vă rog din suflet, că nu mai rezist cu durerea asta de cap. Mă doare în valuri, am momente când nu mă doare, puține, dar și când mă doare îmi vine să-mi plâng de milă”, le-a transmis Gina Pistol fanilor săi la Instastories.

De asemenea, cunoscuta prezentatoare de la emisiunea ‘Chefi la cuțite’ s-a confruntat în urmă cu câteva săptămâni și cu o urticarie. Aceasta a susținut că are parte de așa ceva din cauza stresului. Desigur că nu a lăsat totul la voia întâmplării și imediat după ce a simțit că ceva nu este în regulă a apelat la un medic specialist.

Desigur că și în cazul acesta a apelat la numeroșii fani din online și le-a cerut sfatul. Unii cu siguranță i-au sărit în ajutor și i-au povestit întâmplările lor asemănătoare ca să o liniștească pe moderatoare, dar și ca să îi ofere un remediu.

”După ce că am început să fac urticarie din cauza stresului… Eu așa cred. Nu știu, am o programare la un imunolog. Deci după ce am făcut urticarie, mai nou, mi-a ieșit și herpes. Le-am bifat aproape pe toate.

Dacă mai e cineva pe aici care se confruntă cu problema asta, cu urticaria, lasă-mi mesaj și spune-mi care este cauza la tine și ce soluție ai găsit. Eu nu înțeleg de ce. Pur și simplu. Ori mă mănâncă palmele, ori tălpile, ori îmi apar pe corp. Apar și dispar”, a spus Gina Pistol pe Instastory.