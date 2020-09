Nicușor Dan, lovitură dură pentru bucureșteni: „Nu am spus niciodată că voi veni cu soluții minune”

Vestea alegerii unui nou primar a bucurat milioane de bucureșteni care au visat, în sfârșit, la apă caldă și căldură, pe timpul iernii. Cu toate acestea, problemele existente la sistemul de termoficare par să nu poată fi rezolvate peste noapte, anunț care aduce un nou val de nemulțumiri în rândul cetățenilor.

Noul primar al Capitalei a anunțat marți seară, în cadrul emsiunii „Legile Puterii”, de la Realitatea Plus, că vor exista și în această iarnă probleme cu apa caldă și căldura, însă va încerca să găsească soluții potrivite pentru moment, astfel încât bucureștenii să resimtă cât mai puțin această problemă.

Nicușor Dan a declarat că nu a promis niciodată că există soluții eficiente și durabile, apărute peste noapte, dar în schimb, se poate implementa un management adecvat acestor avarii, astfel încât să existe o rezolvare rapidă a acestora.

“În ceea ce privește căldura și apa caldă, nu am spus niciodată că o să vin cu soluții minune. Dimpotrivă, chiar am spus că există o problemă pe termen scurt și o problemă pe termen mediu. Problema pe termen scurt e să reușim să ieșim rezonabil din această iarnă.

N-o să promit că nu vor fi avarii, pentru că vor fi avarii în această iarnă. Am spus-o explicit în campania electorală. Ce pot să promit e că vom institui un management adecvat al avariilor, astfel încât intervențiile pe avarii să se facă cât mai repede posibil. Asta înseamnă că vom cumpăra materiale, vom avea echipe care să intervină, vom avea instrumente de detectare a avariilor. Și vom comunica onest cu bucureștenii”, a declarat Nicușor Dan, la Realitatea Plus.