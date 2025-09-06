Nicușor Dan încă nu s-a obișnuit cu Palatul Cotroceni. După 100 de zile de mandat, președintele a recunoscut că nu știe cine a mai folosit biroul ce i-a fost atribuit: „La etajul 2, asta sunt sigur”

După primele 100 de zile la Cotroceni, președintele Nicușor Dan a oferit o declarație surprinzătoare care a stârnit amuzament și curiozitate deopotrivă. Întrebat într-un interviu televizat ce personalități i-au precedat în biroul de la Palatul Cotroceni, șeful statului a recunoscut că nu știe exact, mărturisind că a uitat detaliul.

Nicușor Dan, după 100 de zile de mandat

La marcarea celor 100 de zile de mandat prezidențial, Nicușor Dan a oferit un moment neașteptat într-un interviu difuzat de Antena 1, în grădina Palatului Cotroceni.

Întrebat dacă ocupă biroul fostului președinte Traian Băsescu sau pe cel al lui Ion Iliescu, șeful statului a recunoscut cu sinceritate că… a uitat.

„Mi s-a spus, dar am uitat. La etajul 2, asta sunt sigur că văd în fiecare zi cum domnul de la pază apasă”, a răspuns Nicușor Dan, spre amuzamentul interlocutoarei, Alessandra Stoicescu.

Mai mult, președintele a mărturisit că plimbările prin Palatul Cotroceni sunt încă rare:

„Am intrat prima dată într-o sală de muzeu abia când a venit domnul Costa. În afară de asta, nu m-am plimbat niciodată prin palat. N-am avut timp să îmi aleg un loc preferat. Am primit un birou, m-am obișnuit cu el; din când în când mai ies pe o terasă, dar asta e tot.”

În ceea ce privește reședința oficială, președintele a menționat că, deocamdată, familia sa rămâne în același imobil. „Cumva s-a stabilizat paza și protecția. Vecinii s-au obișnuit, nu e cert că vom rămâne aici, dar pentru moment suntem aici.”

„Vreau să fiu un preşedinte serios”

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat ce fel de preşedinte este şi va fi în continuare.

„Eu cred că, asta am încercat să spun în numeroase discuţii pe care le-am avut cu omologii mei, am încercat să le transmit că, după o istorie pe care am avut-o, România în momentul ăsta se ia în serios. Adică, când spune că reduce deficitul, ia chestiunea asta în serios, în momentul în care se angajează să participe şi în felul ăsta să se protejeze pe sine însăşi în acest efort european de apărare, o face în mod serios, când discută cu firme care vor să vină să investească în România, le dă un răspuns da sau nu, după 3 săptămâni şi nu amână răspunsul 10 ani. Deci vreau să fiu un preşedinte serios, care să încerce să aducă seriozitate în modul în care facem lucrurile”, a spus şeful statului.

Întrebat dacă se teme că ar putea fi învins de sistem și dacă l-a confruntat direct, Nicușor Dan a declarat că „a intrat în contact cu el încă din perioada în care a fost primar al Capitalei”.