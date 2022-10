Niculina Stoican, înșelată de soțul ei? „Am primit telefoane: ‘Știi, soțul tău mă iubește’”

Sunt împreună de peste trei decenii, alegând să își rămână alături la bine și la greu, iar experiențele dificile nu au lipsit. Într-un moment de sinceritate, artista a făcut o dezvăluire incomodă. Niculina Stoican a fost contactată de o femeie care i-a mărtursit că ar fi amanta partenerului ei de viață. Cum a reacționat interpreta de muzică populară.

Niculina Stoican a trecut printr-o experiență pe care nicio femeie nu și-o dorește. Artista și soțul ei sunt împreună de mai bine de trei decenii, alegând să își fie alături atât în momentele de fericre cât și în cele mai dificile.

În timpul unui interviu, interpreta a amintit o întâmplare dureroasă prin care a trecut acum câțiva ani, când a fost sunată de o femeie pe care nu o cunoștea. Persoana de la capătul celălalt al apelului i-a spus că era amanta soțului ei, Valentin Stănescu, și că bărbatul ar iubi-o pe ea, de fapt. Fără să ezite, fără să se lase călcată în picioare de o asemenea dezvăluire, Niculina Stoican i-a servit presupusei amante o replică acidă, fără să se îndoiască nicio clipă de fidelitatea bărbatului.

„N-am fost o persoană geloasă și nici soțul meu nu e. Gelozia e începutul posesivității. Cred că pasiunea e o formă insipidă a iubirii. Femeile l-au plăcut și au atras atenția. Eu am fost mândră, pentru că cea care era la brațul lui eram eu. Am primit telefoane: ‘Știi, soțul tău mă iubește’.

I-am spus: ‘Foarte bine. Să mă suni să-mi spui că soțul meu te iubește, când pe tine o să te cheme Stănescu și pe mine n-o să mă mai cheme Stănescu’. Niciodată nu am simțit că se întâmplă ceva. Întotdeauna am fost iubită de soțul meu”, a declarat Niculina Stoican, la Antena Stars.