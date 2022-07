Niculina Stoican, de nerecunoscut fără maramă. Fanii au crezut că nu văd bine

Niculina Stoican este de nerecunoscut fără marama pe cap. Artista este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară de la noi. În vârstă de 51 de ani, interpreta a atras atenția cu aparițiile ei, însă rareori a fost văzută fără să poarte costumul popular. Cum arată artista fără portul popular.

Artista a postat o serie de imagini pe contul de Facebook în care nu poartă straie tradiționale. Artista obișnuiește să se îmbrace vara cu rochii elegante și colorate. Vezi imaginile în galeria foto a articolului!

Niculina Stoican este una dintre zeci de ani artistele cu state vechi din România, numărându-se printre cel mai bine plătite artiste de la noi și printre cele mai solicitate, desigur. Astfel, interpreta cere pentru o oră de cântat între 1.500 și 2.000 de euro.

Artista este fiica Angelicăi Stoican, o interpretă de folclor din zona Olteniei. Atât artista cât și sora acesteia au fost crescute de mamă și de bone, întrucât tatal lor le-a părăsit când erau foarte mici.

„Mama mea era în perioada respectivă o femeie extrem de ocupată. Avea concerte prin toată țara, era obosită. Își pierduse răbdarea, iar noi, eu și sora mea, pe care pot spune că am crescut-o, eram lăsate în grija unei bone. Într-o zi, eu am încălcat una dintre reguli și am plecat din fața blocului, așa că nu amauzit când mama m-a chemat în casă. Rezultatul: m-a bătut cu furtunul de la mașina de spălat.

O bătaie pe care, chiar dacă am încasat-o pe bună dreptate, nu am uitat-o nici până acum”, povestea Niculina Stoican cu ceva timp în urmă pentru cancan.ro.