Niculina Stoican, dezvăluiri în lacrimi despre înmormântarea lui Petrică Mâțu Stoian. Ce mesaje a primit chiar ieri, pe telefon

Niculina Stoican a venit azi în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a făcut multe dezvăluiri despre relația care i-a legat pe cei doi, o relație care se întinde pe decenii.

Niculina Stoican a povestit cu durere despre pierderea lui Petrică Mâțu Stoian, pe care îl consideră un ”stâlp al Mehedințiului”. Ea a vorbit și despre relația care i-a legat în timp, o relația pe care o caracterizează ca fiind ”dincolo de prietenie”.

Din momentul în care am primit vestea și până la plecare, toata lumea a fost lângă el. Noi, ca sa îl cinstim, am venit așa cum se cuvine, în costum popular, alții au venit în geacă de piele.”, a spus Niculina Stoican.

Noi stiam tot, povesteam, ne amuzam, strangeam în jurul nostru acea lume fățarnică. Prietena mea este Victorița Lacătușu. Eu cu el am fost stâlpii Mehedințiului. Sunt fericita că l-am onorat așa cum merita.

Este foarte greu să cânți pe scenă și să râzi pe scena când poate tu ai probleme. Nimeni niciodată nu a știut ce este în sufletul nostru. Niciodată nu ne-am certat, că am avut noi felul de divergențe, că ne ciondaneam pe diverse lucruri…. Cum e destinul astă, s-a dus iar în Banat, ca să sfârsească acolo.

Artista a mai ținut să precizeze că la înmormântare a primit foarte multe mesaje de condoleanțe, ca și când ea ar fi fost un membru al familei lui Petrică Mîțu Stoian.

”Am gândit singurică fiecare moment pentru el, noi l-am vegheat, nu a stat nicio clipă singur. A fost fosta lui soție, au păstrat o relație frumoasa și impecabila, copilul lui de suflet, Andreea, fiica cea mica a familiei Gușman, si ea a stat acolo tot timpul.

După ce a plecat de la Maria Tanase, în afara de familie si prieteni, m-am gandit ca cineva trebuie sa stea drept în fata lui, am vorbit cu Garda De Panduri de la Severin. Asta ne-a legat, familiile noastre, surorile lui, nepotii lui, de cate ori nu ne-am pacalit de 1 aprilie.

Erau lucruri frumoase care se intamplau între noi. Am primit atatea mesaje, am primit condoleanțe ca și când aș fi fost un membru al familiei, dar eu am avut acea părticică a inimii lui pe care el mi-a dat-o doar mie„, a mai spus artista.