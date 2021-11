Ce studii are Niculina Stoican, de fapt. Ce meserie a practicat pentru bani de facturi

Niculina Stoican nu mai are nevoie de vreo prezentare, fiind una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe de muzică populară din România. Frumoasa artistă are 50 de ani, un trup de adolescentă și un zâmbet de milioane, însă viața a pus-o la anumite încercări pentru a avea succesul de care se bucură astăzi.

Are milioane de fani în toate colțurile țării, o voce melodioasă, talent cu carul și este considerată una dintre cele mai frumoase și carismatice artiste de muzică populară din România. Niculina Stoican, una dintre prietenele apropiate ale regretatului solist Petrică Mâțu Stoian, a trăit până la 50 de ani o viață ca în filme.

Niculina Stoican are studii muzicale, fiind absolventă a Facultății de Etnomuzicologie și Folclor din București, la clasa regretatei Mărioara Murărescu. Înainte de a deveni reputata interpretă de muzică populară de astăzi, Niculina Stoican a lucrat ca bonă în Grecia, unde primea bani lunar pentru a avea grijă de copilași.

A fost plecată peste hotare timp de 3 ani unde a fost cea mai bună prietenă a celor mici. Artista a plecat pe meleagurile grecești la scurt timp după ce s-a căsătorit cu Vasile Stănescu, tatăl fiului ei. Deși jobul de baby-sitter pe care l-a avut în străinătate a fost unul plăcut, artista a mărturisit că i-a fost dor de țara ei de baștină.

„Am locuit o perioadă de trei ani în Grecia unde am lucrat ca baby-sitter, am gustat şi eu din pâinea emigrantului şi ştiu ce înseamnă să fii frustat de dorul ţării tale, să încerci să înţelegi oameni diferiţi de tine, a căror concepte poate nu le înţelegi dar trebuie să le adopţi, pentru că trăieşti în ţara lor şi este dreptul lor de a se impune. Dorul de-acasă care m-a făcut să înţeleg cât de important e să preţuieşti locul unde te-ai născut”, declara Niculina Stoican , acum câțiva ani.

Îndrăgita cântăreață de muzică populară a făcut dezvăluiri privind viața sa de familie. Niculina Stoican a trecut prin multe greutăți care au ajutat-o să devină femeia puternică de astăzi.

Artista a declarat că s-a luptat cu depresia și atacurile de panică după ce soțul ei a fost arestat și închis 3 ani de zile, pentru obţinerea ilegală de rambursări de TVA de 13,6 milioane de lei.

„Soțul meu a stat acolo aproape 3 ani și, când s-a întors, viața noastră a luat-o de la capăt. Cred că am făcut față cu demnitate la toată situația asta. Viața noastră a fost întreruptă de nedreptăți. Eu și soțul meu am învățat să retrăim această viață care ne-a fost întreruptă. Eu am trecut prin momente foarte grele, am făcut depresie, atacuri de panică. Am avut multe griji, dar am încercat să nu-i împovărez pe ceilalți cu ele”, a mai spus Niculina Stoican, potrivit celor de la Cancan.