Niculina Stoican a rupt tăcerea despre Petrică Mâțu Stoian. Ea a venit azi în emisiunea La Măruță și a spus care a fost relația cu artistul care a fost înmormântat ieri.

Niculina Stoican a vorbit cu ochii în lacrimi despre prietenia care o leagă de Petrică Mîțu Stoian, care s-a stins din viață sâmbătă. Niculina Stoican a dorit să lămurească acuzațiile conform cărora artistul s-ar fi pensionat din cauza ei, dar și că l-ar fi umilit. Iată declarațiile Niculinei Stoican din ediția de azi a emisiunii La Măruță.

Ne bucuram unul de realizarile celuilalt. Noi existam dincolo lumea asta reală în care legam prietenii pe interes și suntem draguți unii cu alții de complezență. Niciodată nu am defilat nici cu relația asta profesională. Eu sunt mandră de generația din care fac parte. Relația mea cu Petre era cu totul altceva. Ultima dată am vorbit la Festivalul Maria Tănase. El s-a pensionat în vară. Chiar eu i-am adus adeverința de la Doina Gorjului la Craiova.

”Noi ne-am născut aproape în același loc. Ne-am început cumva cariera împreuna, la Doina Gorjului a stat 13 ani. La Maria Tănase am mers împreuna. Tot parcursul nostru se leagă într-un fel sau altul. Petre pentru mine nu a fost un prieten, ci a fost dincolo de aceasta prietenie. Eram sprjin unul pentru altul, ne consideram Mehedințiul plecat în lume.

Niculina Stoican a spus că va apela la instanță, întrucât consideră că nu i s-au adus doar ei injurii, ci și instituției pe care o conduce.

Eu mi-am asumat ce am declarat, trebuie cumva lamurită această problemă (n.red. despre acuzațiile care i s-au adus din partea impresarului lui Petrică Mîțu Stoian), pentru că mi s-au adus injurii, mie și instituției, vom face demersurile necesare ca instanța sa le lamurească. Se va lamuri.

A spus că nu mai vrea să îi spună nimeni ce are de făcut: că a obosit. A zis: aici trebuie să vin la program, dacă este o zi cu spectacole și poate eu nu vreau să vin! Trebuie să mă lași și să mă înțelegi. Eu l-am înțeles. Nu am spus că relația noastră a fost nmai lapte și miere, dar niciodată nu ne-am certat, nu ne-am adus injurii.

Niculina Stoican a mai povestit și momentul pensionării lui Petrică Mîțu Stoian de la Ansamblul Maria Tănase, când i-a făcut o surpriză specială artistului.

”La pensionare, mi-am dorit să îi fac o surpriză, că o să îi ducem lipsa. Ultimul spectacol în care el cântă era în weekend, iar de luni îi înceta contractul cu instituția. L-am scos in fata publicului, am spus că și-a dorit să se pensioneze, dar ca asta nu înseamnă că nu va mai canta. Cred că îsi dorea multe schimbări in viata personală.

Nu vreau să îmi spuna mie cineva ce să fac, a spus. A mai spus: nu mai vreau să cânt decât cui vreau eu, când vreau eu. Asta era regula lui de câte ori vorbea cu mine. Zicea: nu mai vreau, fata, nu ma mai duc nici la televizor, decât unde vreau eu. Eu așa am perceput-o, ca pe o schimbare. Nu îl criticam niciodată, nu îi trasam condiții și reguli, ne amuzam de fiecare situație„, a mai spus Niculina Stoican.