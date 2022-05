Ce bani ia Niculina Stoican pentru o nuntă în 2022. Oricine și-o poate permite!

Niculina Stoican este una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară de la noi din țară. Cum nunțile vor exploda în această vară după ridicarea restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus, îți spunem, un pic mai jos, cât te costă să o aduci să îți cânte la evenimentul tău. Câți bani ia Niculina Stoican pentru o nuntă în 2022.

Mulți dintre români o vor asculta pe Niculina Stoican la nunțile la care au fost invitați în această vară. Cântăreața de muzică populară nu refuză participarea de astfel de evenimente, iar prețul pe care îl percepe face ca oricine să și-o poată permite să-i întrețină atmosfera la evenimentul pe care îl face.

Niculina Stoican își bucură de fiecare dată telespectatorii, dar și fanii cu aparițiile sale spectaculoase, astfel că vedeta este tot mai căutată pentru evenimente, iar cei care o vor trebuie să stabilească din timp data.

Legenda muzicii populare din România, Niculina Stoican, are un tarif destul de rezonabil pentru a cânta la nuntă. Astfel, vedeta solicită pentru un astfel de eveniment o suma cuprinsă între 1.500 şi 2.000 de euro, potrivit spynews.ro.

Niculina Stoican este foarte activă în mediul online, unde își ține fanii la curent toate momentele frumoase. De asemenea, pe contul său personal de Youtube, vedeta postează de fiecare dată aparițiile sale spectaculoase de la diversele evenimente unde a fost invitată să întreţină atmosfera.

Pe de altă parte, Niculina Stoican a suferit mult după moartea colegului şi prietenului său Petrică Mâţu Stoian. Arista a mărturisit în nenumărate rânduri prietenia ce îi lega pe amândoi, chiar dacă unii au susținut că nu este așa.

Este liberul arbitru, este legea supraviețuirii, ca-n junglă. Cine poate oase roade, cine nu nici carne moale. Eu nu aveam nevoie și nici el. Nu aveam nevoie unul de celălalt să ne susținem pe scenă. Noi eram o forță și separat. Noi am avut o înțelegere pe care eu am respectat-o cuvânt cu cuvânt. L-am și visat și mi-a spus: să nu uiți de înțelegere”, a spunea Niculina Stoican.