Nicu Covaci, umilit de statul român. Cântăreţul a fost lăsat fără pensie. Motivul invocat de UCMR

Nicu Covaci a fost umilit de statul român. Cântăreţul a fost lăsat fără pensie la vârsta de 75 de ani. Care este motivul invocat de UCMR și pentru care fondatorul şi liderul formaţiei Phoenix a răms fără venitul de pensionar.

„Eu nu am o pensie, deși am adus țării acesteia milioane. Sunt umilit, trebuie să mă duc zilele astea la Uniunea Compozitorilor, să dau examen de compozitor. După 50 de ani în care am compus atâtea piese și au încasat bani de pe urma lor, mi-au dat și mie o mică părticică, este drept. Dar ei nu-și pun întrebarea că atâta timp au încasat niște bani de a mine, pe piese compuse de mine, iar acum vor să mă pună să demonstrez că sunt compozitor. Nu este nimic, o să mă duc să dau examen, poate o să pic” declara Nicu Covaci.