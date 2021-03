Nicu Covaci a avut covid-19. Declarațiile sale sunt șocante: „Totul este o manevră”

Nicu Covaci vine cu mărturii despre momentul în care acesta a fost testat pozitiv cu coronavirus. Liderul trupei Pheonix a surpris o bună parte din fani cu declarațiile sale. Iată ce spune artistul despre virusul care a făcut deja milioane de victime la nivel mondial!

Nicu Covaci, declarații șocante despre COVID-19

Legendarul muzician din cadrul trupei Pheonix susține că a fost infectat cu coronavirus în luna ianuarie a lui 2020, moment în care România nu era înștiințată despre existența și evoluția virusului în cauză.

Amintim că primul caz de coronavirus în România a fost confirmat pe data de 26 februarie a lui 2020. Mai exact, atunci era vorba despre un bărbat în vârstă de 20 de ani din județul Gorj, care intrase în contact cu un italian diagnosticat deja cu această boală.

Liderul formației a mărturisit că a trecut printr-o răceală puternică tocmai după ce venise în România din Spania. Muzicianul a consultat atunci medicii de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, ulterior mergând la o instituție medicală din Timișoara.

La acel moment nu se făceau teste pentru COVID-19, dar artistul susține că a avut simptomele specifice. Cântăreațul a plecat pe propria semnătură de la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, cu toate că avea febră, tușea puternic și prezenta o stare generală de rău.

Nicu Covaci a mai dezvăluit că s-a tratat în Spania cu medicamente și cu ajutorul unor terapii alternative. „Sigur că atunci nu se ştia de Covid, dar simptomele erau cele pe care le ştim acum pentru acest virus.

Am fost dus cu salvarea şi două zile am fost internat la ‘Victor Babeş’. Şi nu ştiau ce am, că e pneumonie, că e nu ştiu ce. Dar eu m-am luptat, sunt şi scafandru, nu mă dau bătut aşa uşor, deşi aveam 73 de ani. Voiau să mă ţină, să-mi facă, să-mi dreagă, dar m-am supărat, m-am suit într-un avion şi am venit acasă, în Spania”, a detaliat acesta, scrie adevărul.ro.

„Din păcate, totul este o manevră. Dezbină şi domină, asta e formula”