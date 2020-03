Corina Chiriac a fost dragostea vieții lui. Cine este bărbatul cunoscut care o regretă și acum

Nume greu al muzicii românești, a colaborat cu multe distinse doamne din generația de aur, dar a rămas cu gândul doar la Corina Chiriac. Cine este bărbatul care regretă și acum că nu și-a unit destinul cu solista?

Este vorba despre Ovidiu Lipan Țăndărică, toboșarul trupei Phoenix. La un moment dat, presa scria despre artist că ar fi făcut amor cu solista pe balcon și i-a cerut fostei iubite să ia în râs cele apărute în ziare, infirmând zvonurile.

Invitat în platoul emisiunii ”Acces Direct”, Țăndărică a spus că a iubit-o mult pe celebra interpretă și regretă că nu și-a unit destinele cu aceasta.

„Eu am privit acest lucru cu umor. Nu cred că am făcut un lucru atât de deosebit iubind şi nu înţeleg vehemenţa Corinei. Destinul fiecăruia dintre noi a fost altul şi nu am ajuns să ne căsătorim, deşi eu mi-am dorit asta. Pot spune că regret acest lucru. Am avut nebunia asta cu muzica şi sper că am ales bine”, a povestit Țăndărică.