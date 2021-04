Nicoleta Voicu, decizie radicală în scandalul cu Gheorghe Turda: ”De acum, așa se vor purta discuțiile”

Tocmai când scandalul dintre Gheorghe Turda și Nicoleta Voicu pare terminat, apare o altă frustrare din trecut. Cei doi au avut una din cele mai controversate povești de dragoste din showbiz-ul românesc.

Scandalul dintre foștii parteneri pare de neîncheiat. Cei doi ar avea chiar și la această oră multe să-și reproșeze. Cântăreața de muzică populară s-a săturat de jigirile primite din partea fostului iubit și vine să pună piciorul în prag odată pentru totdeauna.

Nicoleta pare să fi găsit modalitatea prin care să-i dea replică bărbatului după eventualele intervenții la adresa ei. Certurile dintre ei doi sunt cu du-te vino, pentru că își aruncă vorbe urâtă, ulterior se instalează pacea și tot așa.

Soluția găsită de solistă este una extrem de bună, susțin fanii acestora care s-au săturat să vadă cum se desființează în public ori de câte ori au ocazia. Astfel, discuțiile nu se vor mai purta între ei, ci între avocații care îi reprezintă:

”Din clipa de față, să spun așa, discuțiile se vor purta de la avocat la avocat. Date fiind declarațiile pe care le face fostul partener în spațiul public, cu orice apariție, oriunde – că el are mereu ceva de comentat la adresa mea – nu-l mai pot lăsa să facă declarațiile astea despre mine, așa, prin care mă umilește.

Am apelat la un avocat, iar la a treia notificare pe care mi-a trimis-o, răspunsul e venit din partea avocatului meu.” Artista susține că astfel i se pare normal pentru că nu mai dorește ca fostul iubit să arunce cu noroi în ea tocmai pentru că au ajuns-o chiar și problemele de sănătate, așa că nu mai poate gestiona situația: „Așa am ajuns cu probleme grave de sănătate, nu mai pot gestiona, să zic, situația, nu vreau să ajung în spital, mai ales în perioada asta cu Covid-ul. Să fie nevoit să înceteze.”

„M-a împroșcat cu noroi din cap până în picioare. Mă umilește pentru că eu nu am ieșit să cer bani. Am două mâini, două picioare, am studii superioare, niciodată nu aș apela la acest om pentru nimic în lume. Nu regret relația, pentru că este cea mai dură lecție de viață pe care trebuia să o primesc și să o învăț. Nu doresc nici dușmanilor să treacă prin ce am trecut eu”

Nicoleta Voicu (Sursa: cancan.ro)