Gheorghe Turda s-a despărțit, în urmă cu doi ani, de Nicoleta Voicu, îndrăgita cântăreață de muzică populară, însă, scandalurile dintre ei rămân, și acum, la ordinea zilei. Cum toate spectacolele vedetelor au fost anulate, și Nicoleta a ajuns la fundul sacului. În interviul oferit în exclusivitate pentru Impact.ro, artistul Gheorghe Turda ne-a povestit despre stadiul relației cu femeia pe care, cândva, o îndrăgea nespus.

Gheorghe Turda, gest senzațional pentru Nicoleta Voicu

Timp de un an, când au locuit împreună, Gheorghe Turda și Nicoleta Voicu s-au iubit cu patimă. Apoi, au intervenit scandalurile. Ea îl acuza că vorbește toată ziua la telefon și că o ignoră, iar el că este o femeie care îl cicălește cât e ziua de lungă. A urmat, inevitabil, despărțirea. Una cu scântei, căci și acum, după doi ani de când nu mai formează un cuplu, ei tot mai au ceva să-și reproșeze.

După separarea de Gheorghe Turda, vedeta a revenit în modesta ei garsonieră, pentru care plătește lunar rate. Cum de un an nu are spectacole, din cauza pandemiei de coronavirus, Nicoleta Voicu s-a plâns adesea, la tv, că nu are bani.

Ce e dispus să facă pentru ea, cu o singură condiție

Contactat de reporterii Impact.ro, Gheorghe Turda nu a rămas insensibil la problemele fostei iubite deși are ceva rețineri, supărat fiind că Nicoleta i-a adus o ploaie de acuzații, în emisiunile tv:

Nicoleta Voicu: ”A fost umilitor să ajung să trăiesc din pensia părinților”

”Cariera mea artistică și toate eforturile mele au fost afectate din punct de vedere financiar, toate evenimentele fiind anulate. Neavând altă sursă de venit, am avut o lună cu un gol financiar. Nu aveam nicio rezervă financiară. Am fost nevoită să plec la ai mei fiindcă sunt cheltuielile de toate zilele, o minunată factură, o rată la bancă. A fost umilitor, sinceră să fiu, în sufletul meu, să ajung să trăiesc din pensia părinților mei care au 83 de ani fiecare”, a declarat Nicoleta Voicu pentru Antena Stars. ”Mă îngrozește. Nici nu știu… Tot ce am primit, economisesc. Am venit, plec. Vin la București cât să plătesc facturile. Înțeleg și colegii cărora le este foarte greu. Sunt un caz fericit că pot să mă întorc la părinții mei”, a mai spus Nicoleta Voicu.

Ce acuzații îi aducea Nicoleta, fostului iubit: ”Domnul Turda mă neglija ca femeie”

Cei doi s-au certat în direct, pe micul ecran. Gheorghe Turda declara, la Antena Stars:

“Nu mai merge treaba, nu mai merge, la revedere! Comentează și niște intimități din familie, și de copiii mei, și de nepoții mei. Nu se face așa ceva. Trebuie să știe lumea ce a fost între noi, într-o relație de prietenie. Nu se poate așa ceva. Am avut și am pretenții de la ea, că este o intelectuală, dar nu te poți coborî în halul ăsta de mahala, să dai din casă ce nu privește pe toată lumea. Nu mai comentez, că devine periculoasă. Nu mă cobor la nivelul de mahala, viața mea să o discut prin presă”.

Iar Nicoleta Voicu spunea despre Gheorghe Turda că artistul face unele lucruri doar pentru imagine: