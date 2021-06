Nicole Cherry este însărcinată. Vedeta a dat vestea și a postat prima fotografie cu burtica

Nicole Cherry este însărcinată cu iubitul eI Florin. Cântăreața a dat vestea într-un mod inedit, printr-o fotografie alături de partenerul ei, în care i se poate vedea burtica de gravidă.

Într-o rochie roșie, care i se mulează pe burtică, Nicole Cherry a postat alături de fotografie un mesaj emoționant, în care își anunța fanii că urmează să devină mămică.

De remarcat este faptul că vedeta are câteva luni bune de sarcină, lucru pe care l-a și dezvăluit în mesajul ei. În vârsă de 22 de ani, celebra artistă a ținut să împărtășească bucuria cu fanii ei.

„Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele.

De câteva luni, trăiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea.

Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută.

Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati”, a scris Nicole Cherry pe Instagram.