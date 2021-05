Aurel Pădureanu, acid la adresa lui Nicole Cherry. Cuvinte dure au fost deja aruncate: “Are niște frustrări” (exclusiv)

Românii nici că se așteptau la asta! Aurel Pădureanu vine cu câteva declarații acide în dreptul lui Nicole Cherry. Ce a spus despre tânăra cântăreață și de unde au porit nemulțumirile care l-au făcut pe acesta să răbufnească?

Aurel Pădureanu, comentariu acid la adresa lui Nicole Cherry

Tatăl lui Nicole Cherry nu înțelege de ce Aurel Pădureanu îi pomenește numele în condițiile în care familiile lor nu au avut niciodată o relație apropiată. Subliniem faptul că aceștia sunt rude prin alianță, dar nu s-a pus problema de o legătură strânsă între membri:

”Cred că Aurel a îmbătrânit, are niște frustări!”, a spus George Ghinea. Amintim că soțul regretatei regine a muzicii lăutărești s-a plâns recent că mama lui Nicole Cherry, care îi e nepoată, nu l-a invitat la petrecerea de ziua ei în contextul în care Cornelia Catanga i-a făcut drumul mai ușor în showbiz tinerei soliste.

A trecut o lună de când Catanga a trecut la cele sfinte, iar toate acțiunile nefirești și inexplicabile pe care le face Pădureanu sunt puse de fani pe motivul șocului și supărării în urma evenimentului tragic din familie.

“Cred că dânsul a îmbătrânit. Sunt niște frustrări d-ale sale. Dacă l-am uitat? Ce putem spune? Eu cu domnul Mitică m-am întâlnit de 15 ori și sunt căsătorit cu soția mea de 29 de ani, sunt ceva ani. Dacă lui îi plac scandalurile, să facă în continuare acest lucru. Altă explicație, nu am! Am zis că are anumite frustrări pentru că așa se înțelege, să te duci la televizor și să spui unei țări întregi, că te-a uitat neamul, nu este frumos”

George Ghinea, tatăl lui Nicole Cherry (Sursa: impact.ro)

„Nu am spus până acum acest lucru pentru că nu am fost întrebată”

”Am luat-o de mână pe Nicole și am prezentat-o domnului Titus Munteanu. El a recunoscut că este o voce minunată și așa a început totul”, povestea atunci Cornelia Catanga. Nicole Cherry a recunoscut, într-un alt interviu, că este rudă cu Aurel Pădureanu:

“Eu sunt de etnie rromă. Nu am spus până acum acest lucru pentru că nu am fost întrebată. Mă mândresc cu asta şi am recunoscut, aşa cum şi Connect-R a recunoscut. Sunt nepoata lui Aurel Pădureanu. El este frate cu bunica mea.

Sunt nepoata domnului Aurel şi a Corneliei Catanga”, spunea Nicole Cherry în cadrul unui interviu mai transparent decât niciodată cu ajutorul căruia a reușit să surprindă lumea mondenă la acea vreme. Puțini știu, însă, această poveste care a propulsat-o pe tânără în domeniul în care activează.